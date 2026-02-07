為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌、蕭旭岑接力批評谷立言 周軒諷：「新世紀反美戰士」同步率100％

    2026/02/07 09:07 即時新聞／綜合報導
    藍白立委聯手在立法院10度擋下行政院版1.25兆元國防特別預算，遭到美方質疑，民眾黨主席黃國昌（左）卻批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，國民黨副主席蕭旭岑（右）則稱美國政客對台灣內政說三道四。（資料照，本報合成）

    藍白立委聯手在立法院10度擋下行政院版1.25兆元國防特別預算，遭到美方質疑，民眾黨主席黃國昌卻批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，國民黨副主席蕭旭岑則稱美國政客對台灣內政說三道四。對此政治工作者周軒發文諷刺兩人為「新世紀反美戰士」，並指他們終於開始同步執行「反美」的任務了。

    周軒在臉書發文酸「新世紀反美戰士，同步率終於100%了」。他表示「還記得當年太陽花學運時，有一位學運『戰神』，偷偷跑去總統府找了一位『副秘』嗎？當年的『戰神』，現在變成了民眾黨黨主席。當年的『副祕』，現在變成了國民黨副主席」。

    周軒諷刺，「然後現在，他們終於開始同步執行『反美』的任務了。當年為什麼這麼多人覺得『戰神』的所作所為就是一副『扛著愛台灣的大旗卻反台灣』的樣子，現在大家終於明白了」。

