楊曜：澎湖年資加成30％最少等10年 應盡速納入軍人

楊曜邀集國防部人員，探討將國軍列入離島加給年資加成計算。（楊曜提供）

民進黨提名澎湖縣長陳光復連任後，釋出今年下半年軍公教加成30％利多，同黨立委楊曜指出，依據人事總處解釋，服務滿15年澎湖公教人員要領到30％加成要等10年，國軍則被排除在外，坐實對手國民黨「政策買票」說法，呼籲行政院落實公平正義原則。

楊曜表示，依據行政法的「從新從優」原則，在澎湖任何地區服務年資總計滿15年的公教人員，地域加給年資加成應該在新制實施日起，發給30％的年資加成。但人事總處表示，澎湖縣公教人員年資加成新制實施日起，才開始起算增加的年資加成（一年增加2％），現在馬公本島領取10％年資加成的公教人員，30％要等10年才能領到。

請繼續往下閱讀...

至於救災救難、保衛國家的國軍弟兄，現行政策希望長留久用，熟悉作戰環境，但公教人員久任獎勵年資加成，卻沒國軍的份。楊曜認為離島加給年資加成是人為的假設，執政者在政治盤算中計算制度或者措施的變革，對於選舉帶來的利弊得失，以為定案標準，這就是「執政優勢」。

民進黨黨政高層在提名陳光復縣長參選連任的同時，宣布將澎湖公教人員年資加成提高到30％時間上的緊湊巧合，不但折損了提升年資加成的正當性，並且給與國民黨宣傳「政策買票」的口實，在選舉策略上是一大錯誤。澎湖公教人員的年資加成，早應提高到和金門馬祖同等級的30％，並盡速拍板軍人的年資加成制度，表達對軍人權益保障的誠意，並落實民進黨向來標榜的公平正義。

立委楊曜邀集人事總處。（楊曜提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法