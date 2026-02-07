前白宮官員：川習會前 中國恐企圖削弱台對美信心

前白宮官員分析，隨著川普即將與中國國家主席習近平會面，預期中國將進行一波影響力作戰，試圖削弱台灣對美國的信心。（路透資料照）

美中領導人本週通話，談及台灣和美國總統川普4月訪中等議題。前白宮官員分析，隨著川普即將與中國國家主席習近平會面，預期中國將進行一波影響力作戰，試圖削弱台灣對美國的信心；幸好，美國近期透過軍售及談成的貿易協議展現對台支持。

時隔2個多月，美中領導人4日再度通話，川普（Donald Trump）發文表示，他和習近平討論了許多議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣，以及中方考慮加碼購買美國農產品等。

川普發文未提及有關台灣的具體討論內容。據中國官媒新華社報導，習近平強調台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

曾於川普1.0擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）昨晚以電子郵件回覆中央社記者提問表示，即使是美國對手，川普一向都會和他們接觸，習近平也不例外。

隨著川習會預計將於4月登場，葛瑞說，「預期中國將進行一波影響力作戰，藉以削弱台灣對美國這個夥伴的信心」。

他表示，幸好川普已透過包括近期對台重大軍售及美台達成貿易協議等方式，展現對台支持，而去年底公布的川普2.0「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告也明確指出，「美國認為台灣的自主性對美國利益至關重要」。

川普政府去年12月宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等，總額逾111億美元。這是川普重返白宮以來，美國第2度宣布對台軍售。

台美關稅談判也在今年1月達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇稅率（MFN），也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，後續將簽署台美對等貿易協定（ART）。

現為地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）執行長的葛瑞認為，美國和台灣人民應明智地觀察川普的實際行動，而忽視中國的政治宣傳。

川習通話後，白宮一名官員同日以背景方式回應記者提問表示，美國一中政策是以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎；美國對台政策「沒有改變」。

