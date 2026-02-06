民進黨新北市議員初選 廖宜琨完成登記坦言「戰況緊繃」

民進黨新北市議員廖宜琨今到市黨部完成初選登記。（新北市議員廖宜琨提供）

民進黨新北市黨部受理市議員初選登記，目前已有11人完成登記，其中，現任新北市議員廖宜琨，以及立委吳琪銘之子吳昇翰都在今天完成初選登記，面對本屆議員席次減少、競爭態勢升高，廖宜琨坦言，初選選情戰況緊繃，但即便面對艱困挑戰，他仍將堅守從政初衷，不動搖服務地方的決心。

廖宜琨及立委吳琪銘之子吳昇翰，皆競爭第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）黨內提名。廖宜琨表示，日前他已完成階段性任務，正式卸下民進黨新北市議會黨團總召一職，感謝黨團夥伴這段期間的並肩作戰與支持，他強調，職務有交接，責任不會卸下，未來將把更多時間與心力投入基層服務與政策推動，持續為地方爭取建設、為市民發聲。

吳昇翰今前往黨部登記參選，他並邀請6位小朋友手舉未來嚮往職業的牌子，吳昇翰說，他參選的核心價值，就是為了幫下一代完成夢想，父親在土、樹、三、鶯地區深耕30年，爭取了金城交流道、板新供水計畫等重大建設，都為下一代打地基，現在換他站出來，希望接下這份重擔，讓孩子們長大後，能無憂無慮地實現夢想。

第2選區（林口、五股、泰山）的新北市議員李宇翔，他今天在大女兒小穗的陪同下，完成初選登記，他說，4年前首次參加初選時，小穗才2歲，這3年來，從生育獎勵金、生育津貼全面加碼，到加速增設公共托育，再到共融公園、老舊公園整建，以及改善通學巷道安全，他替五泰林及新北的孩子持續向市府爭取、盯緊落實，他也請鄉親繼續支持，當他的後盾。

而投入第5選區（板橋）初選的李昆穎，今天也到黨部登記初選，他說，謝謝副總統蕭美琴的推薦與期許，給他很大的鼓勵跟信心面對初選提名，他會全力爭取，並與新北市長參選人蘇巧慧並肩努力，未來一起「點亮新北、升級板橋」。

投入第3選區（新莊）初選的新人吳奕萱、陳岱吟預計下週到黨部登記初選，吳奕萱今早與立委吳秉叡於路口拜票，隨後新北市議員顏蔚慈也陪吳奕萱到市場掃街，象徵跨選區市政合作、生活圈共榮的未來藍圖；陳岱吟今午則與民進黨前秘書長林右昌到新莊區4廟宇參拜祈福。

