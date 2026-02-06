為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    雙重國籍爭議聲援李貞秀 國民黨：民進黨欺負「弱女子」

    2026/02/06 21:30 記者施曉光／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀（右）本月3日宣誓就職。（資料照，記者廖振輝攝）

    民眾黨中配立委李貞秀（右）本月3日宣誓就職。（資料照，記者廖振輝攝）

    民眾黨不分區立委李貞秀的雙重國籍問題持續延燒，針對行政院長卓榮泰表示，李貞秀的立委資格要依國藉認定，國民黨今晚發出新聞稿表達「不以為然」，強調這是卓揆與內政部長劉世芳為了凸顯民進黨是「台獨黨」，刻意製造討好台獨支持者的拙劣手法。

    國民黨表示，民進黨柿子挑軟的吃，卓揆、劉世芳只敢動員綠媒、綠嘴、民代圍剿「弱女子」李貞秀，李貞秀嫁來台灣已經30多年，生了5個台灣之子，在立法院宣誓效忠中華民國，比起潛伏在民進黨政府內拿著中華民國俸祿卻向中共提供情報的抓耙仔對得起台灣多了，民進黨怎麼好意思厚顏指責李貞秀對台灣不忠？

    國民黨強調，依法論法，兩岸事務由特別法「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規範，特別法優於普通法「國籍法」，今天民進黨緊咬「國籍法」，只是想凸顯中國大陸是「外國」，民進黨沒膽，只敢用欺負李貞秀來討好支持台獨分子，如果「大陸」是民進黨所謂的「外國」，民進黨為何不廢除兩岸關係條例，廢棄陸委會及海基會，把大陸事務歸給外交部管轄，同時宣布台灣共和國成立？民進黨色厲內荏，對外軟弱，只敢關門打李貞秀洩憤，令人不齒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播