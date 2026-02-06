為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    桃園市議會民進黨團幹部交接 何博文：民進黨要重返執政

    2026/02/06 20:24 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議會民進黨團幹部交接，由副秘書長何博文（中）監交，卸任總召李宗豪（左）將印信交給新任總召許家睿。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會民進黨團幹部交接，由副秘書長何博文（中）監交，卸任總召李宗豪（左）將印信交給新任總召許家睿。（記者謝武雄攝）

    桃園市議會民進黨團今舉行新任總召及幹部就職典禮，由中央黨部副秘書長何博文監交，由卸任總召將印信交給新任總召許家睿完成儀式。何博文除呼籲市府趕快催促桃園6位立委讓總預算過關，共同為桃園建設努力，也提到前市長鄭文燦為綠營打下良好基礎，今年市長選舉，民進黨不會缺席，力拚重返執政、議會席次過半。

    何博文說，民進黨雖為桃園在野黨，但黨團仍積極參與預算審查與地方建設爭取，為市民福祉打拚，黨團也會促進中央與地方合作，爭取中央資源挹注桃園發展。

    許家睿除感謝前任總召李宗豪外，也強調，未來將持續關注市政議題，結合中央與地方力量推動建設，善盡監督責任，期待在選舉年持續推動各項政策，為市民帶來具體成果。

    李宗豪提到，感謝市府過去針對民進黨團提出的多項議案從善如流，包括軌道建設、敬老愛心卡及普發現金等議題，均展現府會良好溝通。

    民進黨團除許家睿出任總召外，副總召彭俊豪及鄭淑方、幹事長黃瓊慧、書記長黃崇真。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播