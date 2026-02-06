桃園市議會民進黨團幹部交接 何博文：民進黨要重返執政

桃園市議會民進黨團幹部交接，由副秘書長何博文（中）監交，卸任總召李宗豪（左）將印信交給新任總召許家睿。（記者謝武雄攝）

桃園市議會民進黨團今舉行新任總召及幹部就職典禮，由中央黨部副秘書長何博文監交，由卸任總召將印信交給新任總召許家睿完成儀式。何博文除呼籲市府趕快催促桃園6位立委讓總預算過關，共同為桃園建設努力，也提到前市長鄭文燦為綠營打下良好基礎，今年市長選舉，民進黨不會缺席，力拚重返執政、議會席次過半。

何博文說，民進黨雖為桃園在野黨，但黨團仍積極參與預算審查與地方建設爭取，為市民福祉打拚，黨團也會促進中央與地方合作，爭取中央資源挹注桃園發展。

許家睿除感謝前任總召李宗豪外，也強調，未來將持續關注市政議題，結合中央與地方力量推動建設，善盡監督責任，期待在選舉年持續推動各項政策，為市民帶來具體成果。

李宗豪提到，感謝市府過去針對民進黨團提出的多項議案從善如流，包括軌道建設、敬老愛心卡及普發現金等議題，均展現府會良好溝通。

民進黨團除許家睿出任總召外，副總召彭俊豪及鄭淑方、幹事長黃瓊慧、書記長黃崇真。

