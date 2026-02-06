選舉好累！ 張以理吃炸雞吃出心得：左楠這3家必吃

民進黨高市左楠區議員黨內初選參選張以理，吃炸雞吃出心得。（張以理團隊提供）

民進黨高市左楠區議員黨內初選參選人張以理，選舉忙亂之餘常藉美食犒賞自己，特別是吃炸雞吃出心得，他分享左楠有3家必吃，過年可解放一下卡路里。

張以理表示，長期跑行程、走市場、逛夜市，對在地小吃早已如數家珍，其中位於瑞豐夜市第13排702號的「塔魯南蠻炸雞專販所」，外皮酥脆、肉汁鎖在裡頭，一口咬下雖然燙口，卻讓人欲罷不能，搭配特製醬汁更是畫龍點睛。

而左營人氣店家「迷因炸雞 MEME CHK」，則以獨特調味與份量感，擄獲年輕族群的心，近期更在Threads上爆紅，週末時段經常座無虛席。

他進一步推薦楠梓在地人幾乎都知道的「脆香香雞排專賣」，距離還很遠就能聞到撲鼻香氣，雞排厚實多汁，是不少學生與上班族的宵夜首選，這間店陪伴許多楠梓人成長，「下課、下班、心情不好，來一份就對了」。

張以理指出，過年期間最重要的是放鬆與團聚，偶爾解放一下卡路里，其實也是一種幸福，他鼓勵大家年節走春時，不妨到左營楠梓走走，品嚐在地特色美食，用最簡單的方式感受最濃厚的人情味。

張以理吃炸雞吃出心得。（張以理團隊提供）

