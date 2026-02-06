江啟臣質疑公布民調時程恐失真 國民黨：合乎協議事項內容

針對江啟臣聲明批評黨中央違背協議事項「同意不對外公佈執行民意調查時間、機構等相關事項」，國民黨組發會回應表示，合乎協議事項內容。（記者蔡淑媛攝）

國民黨中央黨部今日下午對外宣布台中市長提名協調，經充份溝通說明後，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2位有意參選同志都已簽署協議，同意在3月底前的最後一週（25日至31日）完成民調作業，隨即遭江啟臣聲明批評違背協議事項「同意不對外公佈執行民意調查時間、機構等相關事項」，並質疑會讓民意調查受到外力介入，導致民調結果失真，對此，國民黨組發會回應表示，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一週，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容，如果有意參選同志還有疑慮，組發會願意隨時說明。

根據國民黨對外公布的協議事項，內容確實敘明「同意於民國115年3月底前...」，但文傳會在提供媒體的新聞說明中卻稱「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業」，這也正是江啟臣方面質疑的爭點。

不過，在江啟臣發出聲明後，國民黨文傳會發給媒體的組發會「就台中市長選舉有意參選同志對協議事項所提出之疑慮」說明指出，「2位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同」，「組發會是就未來民意調查作業的時程對外界做一說明，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一週，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容」，「未來等2位有意參選同志挑定3家民調機構，並和上述機構協調3天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公佈」。

根據協議內容，未來提名將以民調結果為依據，雙方都同意不對外公布民調執行時間、機構等相關事項，並將依照「政黨對比」佔85%、「黨內互比」佔15%的總和計算，但結果數據不會對外公布，只公布最後勝出者。至於執行民調的3家民調機構由江啟臣、楊瓊瓔各指定1家以及2人共同推薦1家。

國民黨文傳會提供給媒體的說明中，確實有提及「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業」。（截圖自國民黨文傳會媒體聯絡LINE群組）

