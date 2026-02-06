為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳宗彥腦溢血二度手術 總統賴清德晚間私下探視

    2026/02/06 19:30 記者邱芷柔／台北報導
    行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥腦溢血緊急送醫，目前仍在危險期，總統賴清德今晚前往醫院探視。（記者邱芷柔攝）

    行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥腦溢血緊急送醫，目前仍在危險期，總統賴清德今晚前往醫院探視。（記者邱芷柔攝）

    行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前驚傳腦溢血緊急送醫，目前仍在危險期，總統賴清德今（6日）晚間約6點30分私下前往醫院探視。據了解，陳宗彥4日接受手術後，病況控制，但仍處於昏迷狀態，今天二度手術，術後轉至外科加護病房持續密切觀察。

    陳宗彥日前到台北與友人聚餐後突感身體不適，隨即送往馬偕醫院，院方立即安排手術，術後病況暫時穩定，但仍未脫離危險期。院方也表示，已成立特別照顧小組協助後續醫療照護，主治醫師與醫療團隊全力投入治療。

    最新消息指出，院方今天安排第二次手術，手術期間家屬全程在手術室外守候，術後陳宗彥已轉回外科加護病房持續觀察。醫界人士表示，腦溢血病情變化快速，手術後通常需至少兩週觀察期，才能評估是否趨於穩定，期間仍須密切監測，目前仍屬關鍵階段。

    賴清德今天傍晚私下前往醫院探視，停留約15分鐘。陳宗彥與賴清德交情深厚，政治生涯多次獲賴提拔，賴清德任台南市長期間延攬陳進入市府，先後出任民政局長、新聞及國際關係處長；新冠疫情期間，陳被指派擔任疫情指揮中心副指揮官，成為「防疫五月天」成員之一，隨後轉任中央部會，出任內政部政務次長，一度被視為核心幕僚。後續因捲入性招待疑雲請辭發言人職務，政治生涯出現轉折，近年行程相當低調，此次突發病況，也讓親友與政界紛紛表達關心。

    熱門推播