蔣萬安稱「民進黨叔叔阿姨沒自信」 顏若芳：缺乏格局

台北市議員顏若芳。（資料照）

台北燈節攜手「泡泡瑪特（POP MART）」，遭綠營批評把主角留給「中國品牌」，國台辦昨以中國商品得到台灣民眾喜愛很正常，市長蔣萬安今（6日）反酸台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的叔叔、阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣年輕人看齊。台北市議員顏若芳批評，這種輕浮的態度，缺乏市長應有的格局。

顏若芳指出，蔣萬安作為市長，面對議員與公眾對於市府預算使用、合作對象選擇的合理質疑，竟然是用「貼標籤」、「戰年齡」的方式來回應，譏諷監督者是「叔叔阿姨」，這種輕浮的態度，不僅缺乏市長應有的格局，更是試圖用情緒性語言掩蓋「市府為何獨厚特定中國廠商」的決策問題。

請繼續往下閱讀...

顏若芳表示，市府口口聲聲說要「讓世界看見台北」，但把台北燈節最精華的資源與舞台，拱手讓給中國品牌，是讓世界看見台北，還是讓世界看見「台北成為中國品牌的展售場」？ 目前英國議會與歐洲社會，近期正對中國零售品牌（包括泡泡瑪特、名創優品）在當地的擴張提出嚴肅質疑，擔憂其背後的數據安全與文化滲透，當國際民主國家都在審慎檢視時，只有蔣市府毫無警覺，甚至還以此沾沾自喜。

顏若芳表示，說綠營「缺乏文化自信」完全是倒果為因，真正的文化自信，應該是市府相信台灣本土設計師、台灣原創IP有足夠的實力撐起台北燈節，願意給台灣年輕創作者舞台，這種「外國的月亮比較圓」，必須靠中國品牌來撐場面的心態，才是真正的「對台灣文化沒自信」。

顏若芳直言，不反對商業合作，但反對拿納稅人的錢為特定中國品牌做不對等的宣傳，為何在眾多國際與本土IP中，偏偏選中這個在政治光譜上有疑慮的品牌？請蔣萬安不要躲在「年輕人喜歡」的盾牌後面講廢話，應儘速正面回應市民的質疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法