    政治

    屏東市長民進黨無人登記參選 內埔2人登記將辦黨內初選

    2026/02/06 19:06 記者羅欣貞／屏東報導
    民進黨屏縣議員、鄉鎮長參選登記名單。（民進黨屏東縣黨部提供）

    民進黨屏東縣黨部2月2日起受理縣議員、鄉鎮市長等公職人員參選登記，今天（6日）下午5點截止，最受矚目的屏東市長，無人登記參選，縣黨部說，春節過年後召開執委會，授權主委徵詢有意願與能力者。整體看來，議員部分無選區超額登記，不辦初選，鄉鎮長僅內埔鄉有2人登記，將辦黨內初選。

    民進黨屏東縣黨部說，2月2日至2月6日辦理鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表、村里長選舉登記，共15名鄉鎮長、20名議員、34名代表、1名村里長完成登記，後續將送消極資格與執委會作資格審定。

    民進黨屏東縣黨部說明，黨部秉持公正公開原則辦理黨內初選作業，縣議員、鄉鎮市長採開放登記。議員登記的部分，無選區超額登記，不用辦理初選。

    鄉鎮長登記部分，僅內埔鄉長2人參選，為屏東縣府前客務處長李明宗、內埔鄉民代表鍾育杰，將依據「民進黨屏東縣第4.5類公職提名條例」辦理黨內初選，採民意調查占比70％與黨員投票占比30％，4月20日計算兩者合算積分較高者依序產生提名，黨員投票則於4月18日辦理，送交中央核覆後，6月10日正式公告候選人提名名單。

    民進黨屏縣代表、村里長參選登記名單。（民進黨屏東縣黨部提供）

