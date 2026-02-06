台中市長人選藍營敲定民調日期 江啟臣發嚴正聲明

江啟臣發出嚴正聲明，黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。（記者廖振輝攝）

立委楊瓊瓔與江啟臣競逐藍營台中市長提名僵持不下，國民黨今（6日）就台中市長提名機制進行協調，但江啟臣臉書發嚴正聲明表示，黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業」，已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

國民黨今（6日）就台中市長提名機制進行協調，相關各方已達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各推薦一間共三間民調機構共同執行全民調。

不過江啟臣表示，楊瓊瓔委員所發布之新聞稿提到，「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，首先澄清本人除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

江啟臣臉書發嚴正聲明。（取自江啟臣臉書）

