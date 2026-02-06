為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    南投縣歲出追加43.64億 天災復建、老人健保補助占最多

    2026/02/06 18:20 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣65歲以上長輩已有10萬人，縣府今年將補助健保自付額。（南投縣府提供）

    南投縣議會今召開今年度第一次臨時會，縣府主計處長蕭秀瑛報告追加預算時指出，今年度因有增加統籌分配款，以及有中央補助款，歲入追加金額為61億4659萬餘元，歲出追加金額為43億6418萬餘元，而歲出追加預算部分，以天然災害道路、設施復建、補助老人健保費占比最大。

    蕭秀瑛表示，今年度歲入追加預算達61億4659萬3000元，主要統籌分配款和稅課增加，而歲出追加43億6418萬3000元，較多的2項是經濟發展部分20億5130萬元最多，主要是交通部、公路局的天然災害道路、設施復建的核定補助；另一項是社會福利部分追加預算10億9490萬元，該項主要是補助65歲以上老人健保費自付額，此外還有擴大獨居老人服務和整合長照2.0計畫。

    據了解，縣長許淑華在去年定期會即提及，預定今年3、4月開始全面補助老人健保自付額，約有10萬名老人受用，經費約需要10億元，議長何勝豐今天在開幕致詞時，肯定縣府照顧縣內長輩的用心，但也希望在錢到位後，能趕緊實施，且也要在補助之外，多關懷長輩。

