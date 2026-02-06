為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌都更政見三「新」箭 新北綠議員：灌水政策騙掌聲

    2026/02/06 17:59 記者黃子暘／新北報導
    市議會民進黨團總召集人陳永福等幹部指出，黃國昌只是把市府早在執行的政策換個名字再講一次，無助於民眾擺脫困境。（民進黨團提供）

    市議會民進黨團總召集人陳永福等幹部指出，黃國昌只是把市府早在執行的政策換個名字再講一次，無助於民眾擺脫困境。（民進黨團提供）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌今（6）日宣布「新北都更新幹線 快速效率三新箭」政見，遭到民進黨新北市議員戳破為市府早已開辦的政策。市議會民進黨團總召陳永福等幹部指出，黃國昌只是把市府早在執行的政策換個名字再講一次，忽視高漲營建成本、弱勢住戶無力負擔等真正卡住都更的現實因素，無助於民眾擺脫困境，只是說給不懂都更的人聽、爭取掌聲，參選新北請先用功。

    陳永福、副總召李倩萍表示，民眾更關心都更的程序與產權分配等問題，所謂主動進場協助整合都更、一鍵查詢最高容積上限、最適容積獎勵方案、建照平行預審、跨局處審查、容積試算系統、新北住都中心整合都已經運作多年，而「100%同意的無爭議案件，就會在100天內完成審議核定與核發建築執照」無異於灌水政見，現行100%同意的無爭議案大概6個月就能核准，諸如住戶意見不同、權利分配談不攏等都更卡關之處才是最花時間、也最需要市府耐心協調的地方，結果黃國昌的政見只是錦上添花。

    幹事長周雅玲、書記長李宇翔說，黃國昌拋出「都更特攻隊」與「必要時公權力代拆」，根本是把威權式治理包裝成改革口號，如果制度合理、配套到位，誰會抗拒搬進安全的新房？真正卡住都更的，是高漲的營建成本與弱勢住戶無力負擔的現實。黃國昌製造恐嚇氣氛，卻拿不出任何補助、保障與安置機制；拿新北市府早就在執行的制度當「新箭」，是不懂公務運作，民眾更看不出政策牛肉，與其創造新名詞，不如切實了解市民需求，再推真正有利於市民的政策。

