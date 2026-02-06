為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    確定了！國民黨台中市長姐弟之爭 3月25日至3月31日民調定勝負

    2026/02/06 17:55 記者張軒哲／台中報導
    立委楊瓊瓔認為，市長提名初選民調時間與方式明確後，有助於安定基層情緒。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔近期與江啟臣競逐藍營台中市長提名僵持不下，國民黨今（6）日就台中市長提名機制進行協調，相關各方已達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各推薦一間共三間民調機構共同執行全民調。

    立法委員楊瓊瓔表示，感謝黨主席鄭麗文、黨中央同仁及台中市黨部主委蘇柏興居中協調，讓各方能夠坐下來，以理性、務實的態度，把事情談清楚，為黨內整合奠定基礎。

    楊瓊瓔指出，早在之前她與江啟臣副院長即同步表態，願意簽署同意黨中央的提名協議，顯示雙方對於「團結一心」已有共識，過去一段時間，尚未有任何由黨中央正式辦理的民調，外界卻出現各種不同說法，難免讓基層感到疑惑與不安。因此，當黨中央確定統一辦理民調時，她第一時間即表達願意簽署相關協議，因為始終秉持「競爭不是對立，而是一種接力」的信念。

    楊瓊瓔強調，更重要的是，民調時間與方式已經明確，有助於安定基層情緒，也讓國民黨在台中市長提名上有一個清楚、穩定的方向，未來不論結果如何，勝出的一方就代表國民黨，持續爭取台中市民最大的支持；黨內競爭的輸贏，留在黨內，大家共同團結，讓台中更好。她強調，台中需要向前，國民黨也需要整合，只要制度站得住腳，團結就會成為力量，帶領台中大步前進。

    網友回應
