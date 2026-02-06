谷立言「亞洲專家」履歷曝！蕭旭岑嗆「只比科長大一點」被酸爆

美國在台協會處長谷立言。（資料照）

藍營不滿遭美國施壓通過1.25兆國防特別預算，中國國民黨副主席蕭旭岑今（6日）指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」引發熱議。有網友列出谷立言過去赫赫履歷，直呼：「沒唸書別出來丟人現眼。」

據查，谷立言是三度駐台的「台灣通」與台灣的緣分極深，第一次是2002年至2005年擔任AIT政治組副組長；第二次是2018至2021年擔任AIT副處長，目前則擔任處長。不僅了解台灣，谷立言還是名副其實的「亞洲專家」，曾在日本、中國長期任職。

谷立言就任AIT處長前，曾任美國駐日本大使館臨時代理大使（2021-2022）、美國駐日本大使館公使兼副館長（2022-2024），甚至也曾擔任美國駐成都總領事館總領事（2014-2017）。

此外，谷立言也曾任美國國家安全會議日本與東亞經濟事務處主任。谷立言的中文非常流利之外，對美日同盟、區域防衛計畫有深刻見解，任職白宮國安會時，也曾參與制定東北亞政策，看待台灣問題時，他不僅能從台美雙邊視角出發，還能放眼整個「印太戰略」的大架構。

蕭旭岑今日在廣播節目「千秋萬事」節目中表示，「谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。他還說，自己在中國見到的宋濤、王滬寧是「部長級」和「正國級」，在台灣卻被比司長小的官員整天提出要求，很奇怪。

發言被轉至PTT 後，有鄉民表示「如果能到日本大使館臨時代理大使，這應該就不是一般等級了」、「他上一份工作是日本公使好不好 蕭沒唸書別出來丟人現眼」、「AIT處長是大使等級」、「藍白現在攻擊美國就是要拉所有台灣人下水」、「谷立言往上也就3個老闆，科長往上幾個老闆，我就問？」、「能把實質外交大使講成這樣也是很厲害」。

網紅徐閉也在臉書發文諷刺，馬英九辦公室的蕭旭岑果然是堂堂正正的中國人，竟然公然說出美國在台協會處長只比科長大一點。她指出，谷立言外交資歷生涯幾乎都在日本、台灣、菲律賓度過，他也派駐過中國成都，「第一島鏈的實務經驗不是開玩笑的」。她也說，AIT隸屬美國國務院，美國國務院與情報界根本是共生關係，如果CIA派人來台灣駐點，他們在台灣要報告的對象就是谷立言。「AIT雖然表面上是非官方機構，但運作模式比照大使館，我是勸蕭旭岑最好把鬍子刮乾淨。」

