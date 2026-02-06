為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄115年總預算小刪1.98億元 歲出達1978億元

    2026/02/06 16:44 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會完成審議115年度總預算。（議會提供）

    高市議會完成審議115年度總預算。（議會提供）

    高市議會今完成審議115年度地方總預算案，歲出預算刪減1億9867萬3千元，最終歲出為1978億2350萬2千元。

    議會說明，歷經第4屆第6次定期大會及第8、9、10次臨時會審議，議會今完成審定115年度地方總預算案，其中歲入為1929億6554萬4千元，公債及賒借收入110億5795萬8千元，審定歲出為1978億2350萬2千元，債務還本62億元。

    刪減部分在歲入共刪減7529萬7千元，公債及賒借收入刪減1億2337萬6千元，歲出預算合計刪減1億9867萬3千元。

    議長康裕成表示，預算審議過程歷時多個會期，顯示議會對總預算的高度重視與把關決心，感謝全體議員在密集會期中善盡職責，以嚴謹、審慎的態度完成115年度地方總預算審議。

    但緊接著，仍有兩項重要法規提案待審議，包括高雄市政府組織自治條例第6條、第17條修正草案，及高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例修正草案，康裕成呼籲市府團隊與全體議員持續努力，不負市民期待。

    康裕成強調，市府應善用預算資源，落實政策執行，把握任期最後階段，加速推動尚未完成的重要建設與民生計畫，確實回應議會監督與市民託付，提升高雄城市建設與市民生活品質。

