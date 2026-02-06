藍白齊轟AIT尷尬對比曝光 民進黨：江啟臣熱邀谷立言參訪

台中市長盧秀燕（右二）、美國AIT在台協會處長谷立言（右一）今（6日）受邀出席由立法院副院長江啟臣（左二）辦公室等單位主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與台灣AI機器人產業代表交流。（記者廖耀東攝）

國民黨及民眾黨持續杯葛行政院版國防特別條例，並砲轟美國在台協會（AIT）過度介入內政。民進黨今（6日）表示，國民黨籍立法院副院長江啟臣正熱情邀請AIT處長谷立言參訪產業及座談，顯見在野陣營對美方的立場存在巨大矛盾，呼籲應順應強化國防自主的民意，讓軍購條例於新會期順利付委討論。

針對國防特別預算案，民眾黨主席黃國昌日前批評AIT「與華府立場落差大、過度介入台灣內政」，前主席柯文哲更宣稱「會跟華盛頓直接溝通」。國民黨副主席蕭旭岑今天也批評，「美國政客對台灣內政說三道四」，並稱谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。

對此，民進黨發言人李坤城指出，在野黨試圖藉由貶低AIT的代表性來混淆視聽。然而，美方隨即以正式行動打臉此種說法，美國國務院在美東時間2月4日正式回應：「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元（約1.25兆新台幣）的特別國防採購預算。」

李坤城說，當黃國昌大力抨擊AIT的同時，其立院戰友江啟臣卻正熱情邀請谷立言赴台中參訪產業並進行座談，顯見在野陣營內部對於美方立場的認知存在巨大矛盾。李強調，政治人物不應以個人政治利益傷害國家整體利益，以錯誤資訊誤導民眾，甚至不惜採取外交上的冒進言論，延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。

最後，李坤城重申，和平要靠實力，自助而後人助。希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持國防，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。

