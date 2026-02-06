監察院公布「公務車案」調查結果 真相曝光了

監察院。（資料照）

監察委員林郁容、王榮璋、蘇麗瓊去年遭爆料質疑私用公務車引起爭議，監察院今（6）日證實3人「向院會道歉」、「促其注意」及不予處分等3項處分，並詳細說明調查結果。包括外界認為情節最嚴重的林郁容，是自身乘車並至桃園機場接送兒子後返回住處，王榮璋則是在下午乘車理髮後回家，而蘇麗瓊則是因牙痛需治療才中途乘車就診並返回監院上班。

監察院今天透過新聞稿說明，有關本院監察委員紀律委員會全體委員共同調查「公務車案｣，為求嚴謹，業經先期資料蒐整、調閱卷證、通知相關人員和單位提出說明，並辦理2次約詢相關人員、5次召開紀律委員會議審議後，完成調查報告初稿，於2025年12月9日報請院會討論，復依據討論內容修正調查報告後，日前將該調查報告報請本院2026年1月13日院會審議酌修文字後通過。

監院院會通過對林郁容「以口頭或書面於院會時道歉」的處分，王榮璋為「促其注意」的處分，蘇麗瓊則是因牙痛就診後即返回本院辦公，院會審酌尚合乎情理，難予苛責。此外，院會也促請本院秘書處從法規面與制度面檢討改進。

監院說明，經查林郁容委員於2025年5月26日下午搭乘用車，途中先至監察院附近接送其女，再至桃園機場接送其子後，返回台北住處，已逾越一般合宜使用車輛範圍之認知，易使外界質疑監察委員形象，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第3款規定，為「以口頭或書面於院會時道歉」處分。

另外，王榮璋委員於2025年5月9日下午搭乘用車，途中先前往位於紹興南街之某理髮店理髮後，搭乘同車返家，此舉易受質疑，囿於清議，仍宜避免，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第1款規定，為「促其注意」處分。

最後，蘇麗瓊因牙痛需治療，於2025年5月14日下午搭乘用車前往和平東路3段某牙科診所就診後，乘坐原車返回監察院處理公務，當日18時許下班返家，核其使用車輛之緣由，係因本院醫務室暫停服務之替代措施，目的在於避免執行中之公務因急病而中斷，具社會相當性，其使用公務車於法無違，尚且合乎情理，難予苛責。

監院強調，對於公務車管理，因考量監察委員為特任職政務人員及行使監察職權所需，於「監察院監察委員使用車輛規定」第3點明定其使用車輛之用途，除公務需求事項外，尚及於安全考量及符合社會相當性之活動（含上、下班）。又，監察委員屬特任職政務人員，執行監察職務具特殊性與保密性，工作內容涵蓋人權保障案件及調查案件之諮詢、約詢、實地履勘、輪值受理民眾陳情、參與各項會議、進行中央及地方巡察、處理調查報告等，其差勤管理與機關正副首長並無二致。

監院也說，此案在法制面、派車制度面，顯然有應改善之處，又對於行政院「車輛管理手冊｣適用範圍、「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」及「監察院監察委員使用車輛規定」的沿革與適用、公務車可供上下班及符合社會相當性活動使用，未能及時對外清楚說明，致各界產生監察委員公器私用，正人不能正己之質疑，傷害本院形象。相關法規扞格及內部管理疏漏之處，院會也決議相關單位應妥速檢討改善，力求周延。

