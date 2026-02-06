蕭旭岑稱「1.25兆軍購預算涉貪」王定宇轟：破壞台美關係讓中共得利

民進黨立委王定宇。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑指控，民進黨找一些想要有一些油水的「遠方親戚」（美國政客）恐嚇叫囂，編列的1.25兆軍購特別預算「很明顯是corruption（貪腐）」。對此，民進黨立委王定宇今（6日）反擊說，該案仍無法進入審查，相關指控根本毫無證據，蕭以莫須有理由破壞台美關係，僅會讓中共得利。

王定宇受訪指出，當中國對台威脅日益加大，且習近平下令解放軍於2027年做好攻台準備之際，台灣與第一島鏈國家正共同面臨安全挑戰，例如日本國防預算已增加一倍，菲律賓與澳洲亦分別調增10%與9%。

王定宇說，區域各國提高防衛力量是為了盡到安全責任，這些能量與美國的協助共同建構了第一、第二島鏈的安全網絡。他主張，這就是「透過力量達到和平」，投資國防即是投資安全，不僅能保障國家，亦能建構軍工產業供應鏈，達成戰時自給自足、不被孤立圍堵的目標。

對於預算審查進度，王定宇表示，國民黨已十度阻撓國防特別條例，且年度國防預算案至今已拖延五個多月、有史以來首次連審查都未進行。這是2300萬國人最應該感到擔憂的事，因為包含美國行政部門與國務院，以及參眾兩院不分黨派的議員，均看出國民黨已成為台灣安全的最大威脅。

針對蕭旭岑的指控，王定宇提出三點事實予以反擊，一是指控毫無根據，因為1.25兆元的國防特別預算目前連法律案、特別條例都尚未交付委員會審查，「連條例都沒有，就能指控人家貪腐，毫無證據、毫無理由。」

對於蕭旭岑將美方稱為「遠房親戚」且未經美國總統川普同意的說法，王定宇駁斥說，川普已公布第一階段六項對台軍售，且其領導的行政部門多次重申支持此預算，美方朝野均認為這攸關台灣安全。第三，該預算包含多個項目在台生產，有助於建立本土軍工產業並回銷美國，國民黨立委亦參與過相關機密專報，蕭的言論形同指控美台政府聯合貪污，是利用莫須有理由破壞台美關係。

王定宇強調，蕭旭岑的講法既非事實亦違反國際常識，已嚴重傷害台灣國家利益，呼籲人民看清國民黨已成為台灣國家安全的最大威脅。

