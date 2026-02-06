陳佩琪再爆柯文哲「曾動攝護腺手術」！網同情：各種洩隱私

前台北市長柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，近日頻繁在臉書發文，讓柯文哲直言相當頭痛。今日她又發文，爆料柯文哲曾動攝護腺手術，打了麻醉後心跳剩下30，讓她當時相當緊張，緊盯著監視器看。文章被轉發後，不少網友同情柯文哲嘆：「真可憐，被洩露隱私。」

陳佩琪今日在臉書發文，質疑司法體系對重病被告的處置缺乏人道考量，她更以過往照護柯文哲手術的經驗為對比，指出醫學與司法在思維上的差別。陳佩琪說，去年三月底柯文哲開刀，她一直站在隔離室門外守著，要等法官裁定術後她可否見上先生一面，她覺得手術後有家屬陪伴很重要，有事可以發揮大聲公的功能求救，「但我卻不行。」

她還提到，柯文哲過去數次在台大醫院接受大小手術，一次攝護腺手術，打了Propofol（一種短效的靜脈麻醉劑）後在觀察室心跳剩下30多，讓她擔心到不行，眼睛一直盯著監視器瞧。

貼文被轉發討論後，不少網友同情柯文哲，留言表示：「柯文哲還有甚麼病說一說，陳佩琪每天一病是想把老公寫死嗎」、「不得不同情一下柯文哲」、「被各種洩露病人隱私」。

