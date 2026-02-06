為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍抹黑電影7000萬補助是安家費！姚文智憤怒回應了

    2026/02/06 15:10 即時新聞／綜合報導
    前立委姚文智。（資料照）

    

    退出政壇開電影公司拍片的前立委姚文智，近日因其公司「湠台灣電影」企劃案《甘露水》獲得文化部7000萬元補助，沒想到卻遭國民黨強烈批評是「綠色安家費」。對此，姚文智痛批，此完全是「紅色認知攻擊」那一套，他將全面蒐證，任何涉及侮辱或毀謗的言論將委請律師提告，絕不寬貸。

    姚文智今日在臉書發文指出，相關抹黑先是從「刻意」將不同出處網路公告移花接木，把兩部都叫做《甘露水》已入圍金馬的紀錄片和尚未拍的電影混淆，放把火引發議論，然後落跑，再由國民黨接手，抽離所有事件的背景脈絡，以「姚文智拿7000萬補助」大作文章，且還大動作用國民黨的臉書正式發文。

    姚文智表示，然後藍白垃圾人物接手，以「退休爽領民進黨補助7000萬」、「有黨證就有錢」、「政治退休安家費」等言論攻擊，用這些來唐塞親中舔中恣意妄為的行徑，完全是「紅色認知攻擊」那一套。

    姚文智指出，這些人的目的，絕不只要抹黑他自己或民進黨，而是要扼殺台灣影視發展萌發的生機；他們也完全清楚《甘露水》的補助是文化部合法、專業的決定，他們的目的在造成「寒蟬效應」，讓接下來的募資荊棘遍佈。

    姚文智表示，將不再靜默，也希望好友們一起協助，並發出怒吼。他將全面蒐證，任何涉及侮辱或毀謗的言論將委請律師提告，絕不寬貸。此外，他將把湠台灣電影推動的「台灣100」的故事，說得更清楚，請好友們替他們轉述、澄清。

    姚文智最後說，紅色的認知攻擊與滲透，早已侵門踏戶，無所不在，「我們將聯合台灣本土影視的力量，產出更多更有power的作品與之對抗！」

    熱門推播