屏縣府小內閣異動 新增副縣長鄞鳳蘭、副秘書長江國豐

屏東縣政府新增一位副縣長，由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府今（6）日發佈新的人事命令，縣府組織調整新增一位副縣長及副秘書長，副縣長由行政暨研考處長鄞鳳蘭出任，其職缺由縣長室主任王品晴接任；副秘書長由水利處長江國豐出任，其職缺由水利處副處長林煥文升任；另城鄉發展處長陳志宏因個人生涯規劃請辭，由原副處長倪國鈞升任處長；縣長室主任則由縣長室秘書賴柏源升任。這項人事命令自2月9日起生效。

這是周春米就任縣長以來最大幅度的小內閣人事調整，除了依據地方制度法修正第56條，縣市副縣市長由現行1人增為2人外，最主要考量縣政日益繁重，且屏東即將迎來科技產業升級的重要關鍵，為讓各項建設、政策能盡快推動，除原副縣長黃國榮外，決定再增設一位副縣長、副秘書長和上述人事調整，這幾位成員原本就熟稔縣政，調整職務後，縣府團隊戰力更加提升，配合周春米加速帶動屏東前進。

請繼續往下閱讀...

這項人事命令依屏東縣政府組織自治條例部條文暨編制表修正草案，經提送縣議會臨時會審議，於今（6）日完成三讀程序，周春米感謝縣議會支持，在新春開年為縣政及縣府團隊帶來新年新氣象，她也期許新任人事能各自發揮所才，為鄉親、為屏東帶來更好的服務。

新任副縣長鄞鳳蘭是媒體人出身，在屏東縣政府服務25年，歷任4位縣長，先後擔任過屏東縣工商發展投資策進會總幹事、研考處處長、觀光傳播處處長、傳播暨國際事務處處長、行政暨研考處處長、縣府發言人等職務，深受倚重。

鄞鳳蘭在研考處長任內經歷八八風災，在救災時完整對外說明概況，復建過程協助整合控管進度，獲行政院三等獎章；她在傳播處長任內更發揮行銷專長，推動海口港進行全年度藝術策展，搭配落山風藝術季，讓看海美術館華麗轉身，成為進入恆春半島的必遊景點，同時首辦「台灣祭」，每年吸引百萬人次進場，還有「夏日狂歡祭」打造孩子們夏日的玩樂天堂。

新任副秘書長江國豐，歷任屏東縣政府建設局技士、工務處技士、水利課課長、屏東縣政府水利處課長、科長、屏東縣政府水利處副處長、處長等職務。他在水利處長任內推動大潮州人工湖、林邊溪伏流水資源運用，不僅有效供水及改善水量水壓不足問題，前幾年台灣發生百年大旱更發揮調節作用，讓屏東成為全台唯一不缺水的縣市。

屏東縣政府副秘書長由水利處長江國豐出任。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法