    政治

    力拚過半！ 王定宇、黃捷陪同台南3人登記議員初選

    2026/02/06 14:38 記者王姝琇／台南報導
    立委王定宇、黃捷陪同湧言會、台南市議員初選參選人登記。（記者王姝琇攝）

    立委王定宇、黃捷陪同湧言會、台南市議員初選參選人登記。（記者王姝琇攝）

    民進黨台南市議員初選持續進行登記，立委王定宇、黃捷今天陪同湧言會、台南市議員初選參選人陳皇宇、林建南、卓佩于等3人登記。王定宇表示，「如果我們不能讓民進黨在台南穩定過半，下屆市長會很難做事」。

    林建南的妻子送上象徵「包中」的包子、粽子；陳皇宇團隊則是祭出鳳梨釋迦，象徵好釋成雙、好釋旺旺來；卓佩于則是遞上特製與黃捷聯名的擋泥板，未來將掛在自己的機車到處掃街拜票，也象徵從「學姊」黃捷手上傳承為民服務的精神。

    王定宇指出，今年度總預算連審查都還沒能審查，如果民意機關在議會代議政治『杯葛』成為主流，受害的將會是全體人民。「我們國家在國防、經貿等重要事務及對美關稅談判等，都因在立院藍白兩黨聯手過半，讓整個台灣社會停滯不前，國家付出慘痛代價，希望這樣的擔憂在台南能變成力量，讓民進黨團在台南市穩定過半，這3位能成為新力量，為民服務」。

    黃捷特地陪同登記，她表示，自己是立法院最年輕的立委，也希望未來民進黨要注入活水，有更多新血才能一棒接一棒，捍衛民主政權不斷地往前進；她提到，3位分別有南關線陳皇宇、中西北區林建南、東區卓佩于，不是富二代、政二代，但對公共事務的熱情是第一名的，他們過去在各領域都累積非常豐富的經驗，相信這樣的戰力進到議會，將形成新力量。

    熱門推播