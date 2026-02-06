民進黨嘉市議員登記提名今截止 許明對、凌子楚、陳品蓁登記

許明對（左）、凌子楚（右）今上午先後到嘉義市黨部登記，握手為彼此打氣。（記者王善嬿攝）

下屆嘉義市議員今年11月28日舉行選舉，民進黨嘉義市黨部2月2日至6日辦理登記提名作業，規劃提名共7席。今登記最後一天，前劉厝里長許明對、前市議員凌子楚、嘉義市黨部執委陳品蓁3人，上午完成登記，爭取民進黨提名競選嘉義市議員。

54歲許明對是第7屆立委涂醒哲服務處副主任，曾任第9屆劉厝里長，此次是第3度投入嘉義市西區議員選舉，他提出讓民進黨在嘉義市重新執政，以及因嘉義市政府普發6000元讓許多家庭很有感，未來推動嘉市普發現金1萬2000元、84個里設置民進黨黨部聯絡處等政見。

60歲凌子楚曾任第10屆嘉義市議員，本屆參選嘉義市議員落馬，轉換跑道擔任嘉義縣東石鄉港口宮總幹事1年3個月，協助港口宮廟務制度化、現代化及推動文史保存與紀錄，目前擔任林聰明沙鍋魚頭教育兼法務顧問。

他表示，此次決定投入嘉義市東區議員選舉前，曾詢問港口宮媽祖獲同意，到嘉義市黨部登記，爭取提名參選嘉義市議員，希望推動推廣高蛋白飲食；提供65歲以上老人每月1000元醫療運動、交通、停車補助；提供返鄉就業青年每月3000元的就業補助；國中小營養午餐全面免費；整合義工團體，提供民防培訓課程等政見。

嘉義市黨部執委陳品蓁到嘉義市黨部完成登記。（記者王善嬿攝）

