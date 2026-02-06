為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營台中市長提名卡關 江啟臣：未接獲2月6日協調通知

    2026/02/06 14:27 記者蔡淑媛／台中報導
    江啟臣表示，一直沒有收到黨中央2月6日的任何正式通知。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨台中市長提名也陷入「姐弟之爭」僵局，今日原本外傳是國民黨中央預定台中市長第2次協調日期，立法院副院長江啟臣回應，一直沒有收到黨中央2月6日的任何正式通知，但他早就回傳黨中央給的提名協議事項簽署同意，一切由黨中央決定，他靜候通知，後面的時程，應由黨中央對外說明。

    江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，人選遲遲未定，傳出要拖到3月民調，不過江啟臣近期勤跑基層，宮廟、市場和里鄰活動，今天則邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言到台中參訪機械產業，並參加中部AI機器人產業發展交流座談會，江啟臣主動提及台美關稅談判底定，經詢問AIT處長谷立言確認，應在月中可以簽訂，立院這邊應該可以盡速批准，讓產業有穩定的基礎方向。

    江啟臣邀請谷立言到台中參訪機械產業，並參加中部AI機器人產業發展交流座談會。（記者蔡淑媛攝）

    邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言到台中參訪機械產業，並參加中部AI機器人產業發展交流座談會。（記者蔡淑媛攝）

