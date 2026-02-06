為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美參議員點名在野黨擋國防預算 江啟臣：解鈴仍需繫鈴人

    2026/02/06 14:54 記者蔡淑媛／台中報導
    國防特別預算卡關，被美國參議員點名在野黨惡意阻擋，江啟臣喊話解鈴需繫鈴人，希望朝野政黨領袖坐下來談。（記者蔡淑媛攝）

    國防特別預算卡關，被美國參議員點名在野黨惡意阻擋，江啟臣喊話解鈴需繫鈴人，希望朝野政黨領袖坐下來談。（記者蔡淑媛攝）

    國防特別預算條例草案至今仍卡關立法院、遲未付委審查，美國跨黨派參議員近日罕見點名台灣在野黨惡意阻擋國防預算。立法院副院長江啟臣今天受訪表示，立院目前審查不只有國防特別預算，還有年度總預算，目前遇到困難與障礙，解鈴仍需繫鈴人，希望朝野政黨領袖讓預算審查僵局得到化解。

    江啟臣今天邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言到台中參訪機械產業，並參加中部AI機器人產業發展交流座談會，江啟臣主動提及台美關稅談判底定，經詢問AIT處長谷立言確認，應在月中可以簽訂，立院這邊應該可以盡速批准，讓產業有穩定的基礎方向。

    但對於國防特別預算條例草案遲未在立法院付委審查，江啟臣則重申，解鈴仍需繫鈴人，總預算、特別預算目前卡關，卡關因素要回到政黨領袖坐下來好好談、尋有有效解套，他相信朝野領有智慧，台灣民主至今，過去也有朝野卡關發生，趕快解除僵局。

    江啟臣今天邀請谷立言到台中參訪機械產業，並參加中部AI機器人產業發展交流座談會。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣今天邀請谷立言到台中參訪機械產業，並參加中部AI機器人產業發展交流座談會。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播