童子瑋凌晨跑崁仔頂漁市、果菜市場 民眾送青蒜喊「凍蒜」！

獲得民進黨通過提名的基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋（圖中），今天（6日）凌晨前往崁仔頂漁市、安樂果菜市場拜會攤商；攤商獻上蒜預祝凍蒜！（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨提名參選基隆市長的基隆市議長童子瑋今天（6日）凌晨前往崁仔頂漁市、公有果菜市場拜早年。童子瑋表示，漁市場跟果菜市場的大哥大姐，從開始從政以來就給他很大的鼓勵，趁著新年來跟他們問好，希望大家都能新年賺大錢，攤販開心送上大蒜喊「凍蒜」！

童子瑋表示，崁仔頂跟果菜市場都是基隆最在地、最有生命力的地方，基隆每一天的早晨，每家餐廳跟家裡的菜色食材，都從這裡出發，這裡可以說是每天的起點。

童子瑋說，新年是一年的開始，趁著現在來跟市場裡的大哥大姐問好，也來發春聯跟暖暖包，希望他們在下週寒流來臨之前，都能感到溫暖跟喜氣。

童子瑋表示，跟大家問好的時候也得到很多朋友的鼓勵，期待在新的一年，基隆市政能夠繼續進步，城市可以持續發展，讓每一位市民都能得到加倍的照顧。

童子瑋強調，基隆不僅有許多的長輩，凌晨市場裡每一位兢兢業業的攤商朋友，都是支撐基隆發展的基層力量，市府有責任好好照顧他們，這也是他給自己的第一個新年期許。

