為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    童子瑋凌晨跑崁仔頂漁市、果菜市場 民眾送青蒜喊「凍蒜」！

    2026/02/06 14:50 記者俞肇福／基隆報導
    獲得民進黨通過提名的基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋（圖中），今天（6日）凌晨前往崁仔頂漁市、安樂果菜市場拜會攤商；攤商獻上蒜預祝凍蒜！（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    獲得民進黨通過提名的基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋（圖中），今天（6日）凌晨前往崁仔頂漁市、安樂果菜市場拜會攤商；攤商獻上蒜預祝凍蒜！（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    民進黨提名參選基隆市長的基隆市議長童子瑋今天（6日）凌晨前往崁仔頂漁市、公有果菜市場拜早年。童子瑋表示，漁市場跟果菜市場的大哥大姐，從開始從政以來就給他很大的鼓勵，趁著新年來跟他們問好，希望大家都能新年賺大錢，攤販開心送上大蒜喊「凍蒜」！

    童子瑋表示，崁仔頂跟果菜市場都是基隆最在地、最有生命力的地方，基隆每一天的早晨，每家餐廳跟家裡的菜色食材，都從這裡出發，這裡可以說是每天的起點。

    童子瑋說，新年是一年的開始，趁著現在來跟市場裡的大哥大姐問好，也來發春聯跟暖暖包，希望他們在下週寒流來臨之前，都能感到溫暖跟喜氣。

    童子瑋表示，跟大家問好的時候也得到很多朋友的鼓勵，期待在新的一年，基隆市政能夠繼續進步，城市可以持續發展，讓每一位市民都能得到加倍的照顧。

    童子瑋強調，基隆不僅有許多的長輩，凌晨市場裡每一位兢兢業業的攤商朋友，都是支撐基隆發展的基層力量，市府有責任好好照顧他們，這也是他給自己的第一個新年期許。

    獲得民進黨通過提名基隆市長參選人的議長童子瑋（圖右），今天（6日）凌晨前往崁仔頂漁市、安樂果菜市場拜會攤商。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    獲得民進黨通過提名基隆市長參選人的議長童子瑋（圖右），今天（6日）凌晨前往崁仔頂漁市、安樂果菜市場拜會攤商。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播