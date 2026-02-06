為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市鼠患、食安、虐兒連環爆 吳靜怡砲轟蔣萬安比柯文哲還爛

    2026/02/06 15:18 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

    北市大安區日前驚傳自民國89年以來首例漢他病毒死亡案例，包含捷運、多處市區公共空間都傳出冒出「大老鼠」，引起部分民眾不安。對此，媒體人吳靜怡痛斥「台北市長能當的比柯文哲爛，那就是蔣萬安。」。

    吳靜怡今日於臉書感嘆發文，「今天是我被蔣萬安政府『偷偷從後面來』滿1年，去年，大罷免才開跑就搞戒嚴，派警察違法跟監松信新住民近一小時，警察局長道歉，蔣萬安不認錯！」

    寶林茶室案，驚爆食安風波你不道歉；剴剴案虐兒案，驚爆社福管理缺失，你不道歉；北車中山隨機殺人案，造成市民身心恐慌，你不道歉；漢他病毒案，台北市爆發鼠患，你不道歉！任何事發生一堆網軍那邊護航，灑媒體資源遮掩新聞。

    蔣萬安去年底帶了「錫盤子」過去中國，帶來了台灣近期面臨規模最大的中國演習，你還可以繼續玩弄「中華民國」是中國，跟鄭麗文「中國人」刻意唱反調積極切割；賴清德政府台美政策的穩健，台北市即將有輝達，蔣萬安卻是積極收割！

    吳靜怡直言，「台北市幾輩子前可能欠章家太多了，但蔣家殘暴對待台灣這麼多人，蔣萬安從來沒有對蔣家戒嚴而道歉，憑什麼你爸爸的爸爸和爸爸的爸爸的爸爸全部都要繼續佔據我們的國有地，浪費我們全台灣人的資源來對你們不孝順來負責，如果你姓蔣，入土為安難懂嗎？」

    吳靜怡最後說，「網軍很多，媒體資源很多，蔣萬安被保護的很好，台北市政府擁有全台灣許多優秀的公務人員，不是蔣萬安有能力治理台北市！台北市長能當的比柯文哲爛，那就是蔣萬安。」

    圖
    圖
