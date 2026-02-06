參選新北首場政見記者會 黃國昌發「都更3新箭」盼解決老屋困境

民眾黨新北市長參選人黃國昌今在新莊競選總部召開「新北都更新幹線 快速效率3新箭」首場政見記者會。（記者黃政嘉攝）

台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌今在新莊競選總部召開「新北都更新幹線 快速效率三新箭」首場政見記者會，黃國昌說，新北市現在面對人老、屋老的雙重困境，他提出效能城市3大策略的「都更3新箭」，包含「都更新幹線」解決效率不足、「都更特攻隊」解決爭議不斷、「容積透明平台」解決資訊不明，盼藉整合既有資源與人力，展現市府的效率與執行力，徹底解決老屋問題。

黃國昌今與民眾黨籍新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君一同召開都更政見記者會。黃國昌表示，新北市面臨人屋雙老的現況，404萬人口中超過65歲以上就有80萬人，每5人就有1位高齡者，超過30年的老屋則有90萬戶，平均屋齡32.56年，儘管因為政策使案件量有所提升，但核准的件數遠遠落後建物老舊的速度，都更的遲緩將讓老屋成為都市中的孤島。

黃國昌說明，「都更新幹線」的核心是送案就列管，只要100%同意的無爭議案件，就會在100天內完成審議核定與核發建築執照，藉由跨局處召開聯席會議，都更審議與建照審查同步進行，提升效率。

「都更新幹線」核心是面對都更整合卡關，市府不能被動等待，而是要主動進場協助整合，透過主動召開說明會、行政調處化解權利人間的爭端。

「都更特攻隊」核心是透過容積透明平台，讓複雜法規變簡單數據，讓都更案件更公開透明，提供1鍵試算服務，只要在平台輸入地號、基地面積、現況等條件，就可知道「可爭取最高容積上限」及「最適容積獎勵方案」，加速整合共識。

他強調，新北都更3新箭，是整合既有資源與既有人力，展現市府的效率與執行力，他認為，新北市不該是台北市的衛星城市，應徹底解決老屋問題，讓市民能落地生根，讓新北市成為安全宜居的新城市，責無旁貸。

民眾黨新北市長參選人黃國昌（左2）與同黨籍的新北市議員陳世軒（右2）、板橋區市議員參選人林子宇（右1）、中和區市議員參選人陳怡君（左1）合影。（記者黃政嘉攝）

