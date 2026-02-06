為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「解職」是假議題！ 林楚茵：自始至終就不應當選

    2026/02/06 13:56 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    遞補上任的民眾黨立委李貞秀因中國籍問題惹出爭議。對此，民進黨立委林楚茵表示，沒除中國戶籍，怎麼會有參選資格？中選會豈能發放當選證書？結論就是李貞秀沒有資格擔任不分區立委，「解職」是假議題，因為自始至終就不應當選。

    林楚茵在臉書PO文表示，法律之前人人平等，沒除中國戶籍，怎麼會有參選資格？中選會豈能發放當選證書？根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，臺灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失臺灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

    林楚茵指出，我們攤開時間軸來看，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明。這代表其在2024年1月立委選舉投票時仍在中國設有戶籍，也就是說，李貞秀當時就不具備參選資格。

    林楚茵續指，這不是補辦手續就沒事的問題，這是選舉當下「根本沒有參選資格」的法律問題。如果一個候選人在選舉當時就不具備被選舉權，憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？

    林楚茵直言，結論就是李貞秀沒有資格擔任不分區立委，「解職」是假議題，因為自始至終就不應當選。

