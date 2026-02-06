許毓仁憂藍白擋軍購影響台灣信譽 沈伯洋：他是正常的國民黨

前立委許毓仁。（資料照）

前國民黨立委許毓仁昨天在臉書表示，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。對此，立委沈伯洋指出，許毓仁是他過去認知中的正常國民黨，但是這樣的人已經越來越少。

1.25兆元的國防特別條例草案遲未在立法院付委審查，引發美方關注。許毓仁昨日在臉書發文表示，近日，華府罕見地出現高度一致的訊號。3位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切。這些人一向是最堅定、最長期的挺台派，他們的發言特別值得警惕。在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。

許毓仁認為，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。更現實的是，軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點。一旦被美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應。

媒體人黃暐瀚日前指出，軍購預算目前有超過一半國人支持，認為立委應該排案審案，但卻遭網友諷刺是「綠暐瀚」。今日他在 Threads 上發文指出，許毓仁是國民黨 2016 年至 2020 的不分區立委。昨天他公開提出對「台美關稅」與「特別軍購」的看法。不知道會不會被變成「綠毓仁」？

對此，沈伯洋也在下方留言表示，他之前跟許毓仁一起在國外的論壇，「他就是我過去認知的正常國民黨」。但沈伯洋指出，這樣的人從 2024 年之後變得越來越少了，他還補上一句：「尤其在國會。」

