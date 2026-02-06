首賣才1個月就遭中國註冊！眠豆腐：吃「豆腐」也請注意禮儀

主打台灣原創品牌的眠豆腐聲明，沒有在中國進行任何業務。（擷取自眠豆腐臉書）

中國商標蟑螂橫行，台灣知名床墊品牌「眠豆腐」4日發聲明控訴，商標於2018年已在中國被搶先註冊，包括Logo設計、產品外貌等近9成相似，甚至囂張標榜「台灣」當賣點。聲明嘲諷「吃眠豆腐的豆腐，也請注意餐桌禮儀」。

聲明指出，眠豆腐在業務上軌道後開始註冊海外商標，包括在美國、加拿大、日本、香港、馬來西亞等地都進行申請，最終發現「唯獨在中國，眠豆腐是別人的」。聲明直指，眠豆腐2018年5月「嘖嘖」首賣才一個月，就在中國被註冊；更誇張的是，從名稱、Logo設計、產品造型、到品牌調性都87%像。

聲明透露，眠豆腐曾想捍衛自己商標，但獲得的「專業意見」竟然是：「如果當初沒取得商標也沒設立公司，現在大概沒立場爭取什麼。」聲明最後強調，眠豆腐沒有在中國進行任何業務，也沒有任何授權經銷商。

聲明引起網友討論，多數人撻伐稱「竊盜是中國的強項」，「臺灣品牌進軍中國後，下場都是這樣，品牌和技術都被抄走。」另有網友以此呼應國民黨主席鄭麗文「中國是親人」說法，稱「完全詮釋了偉大深淵你的，就是親人的；你發明的就是親人發明的；你工作所得就是你親人的。」

更多網友紛紛出謀獻策，建議出一款「台灣獨立筒」，讓他們嚇到直接放棄；出一款豆腐休息（習）包子」，或是限定「息進平豆腐」，看他們敢不敢跟上。甚至有網友教學，「6/4的時候，發一張豆腐戰車列隊，中國那邊的眠豆腐就會被消失了。」

