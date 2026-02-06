為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政院不副署「眷改條例」修正案 黃國昌：在台灣民主史烙下深刻恥辱印記

    2026/02/06 12:51 記者黃政嘉／新北報導
    對於行政院不副署「眷改條例」修正案，民眾黨主席黃國昌今批評總統賴清德跟行政院長卓榮泰已是違憲違到習慣。（記者黃政嘉攝）

    立法院1月28日將三讀通過的「眷改條例」修正案咨文送達行政院，10天公佈期限週五屆滿，行政院長卓榮泰今受訪證實，基於憲法賦予行政院院長的副署權，他決定不予副署，民眾黨主席黃國昌今受訪痛批總統賴清德跟行政院長卓榮泰專制獨裁，違憲違到習慣，他說，這樣的行為會在台灣的民主發展史上，烙下非常深刻恥辱的印記。

    黃國昌今在他參選新北市長的政見發表會後接受媒體聯訪，對於行政院不副署「眷改條例」修正案一事，黃國昌批評，賴清德跟卓榮泰已經是違憲違到習慣了，違法濫權，哪一個民主憲政的國家容許行政首長說不公布國會三讀通過的法律就不公布？他指出，現在賴清德跟卓榮泰專制獨裁、違法濫權、食髓知味，一再地破壞台灣民主憲政，這樣的行為會在台灣的民主發展史上烙下非常深刻恥辱的印記，相關的政治責任、法律責任追究的腳步不會因此而停下來。

    他強調，賴清德、卓榮泰不要以為現在大權在握，所有的權力都掌握在手上，愛怎麼幹就怎麼幹，台灣民主發展的歷史已經清楚的揭告了，幹這種破壞民主、破壞法治的人，最終一定會得到歷史的教訓跟裁判。

    立法院1月16日三讀通過修改「眷改條例」，將老舊眷村定義時限從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款，被質疑恐掏空國庫2000億元。

    熱門推播