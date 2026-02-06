黃國昌拋都更政見 卓冠廷：都是新北都更政策

新北市議員卓冠廷。（資料照）

民眾黨新北市長參選人、主席黃國昌今（6）日召開首場政見記者會，拋出都更快速效率三新箭。對此，民進黨新北市議員卓冠廷表示，都更最大的挑戰就是被你直接排除在外的「有爭議案件」，要花費多少時間去整合、並且不能隨意挑過地主屋主的陳情意見，那才是都更真正要費心思的地方，你直接站在一個「無爭議」案件上去加蔥，就只是讓建商變快而已。

卓冠廷在臉書PO文表示，黃國昌參選第一槍就提加速都更，「建商女婿」不是罪，但你市政大外行，就很好笑了，黃國昌的記者會，簡單講，就是早就有的東西，他再來「加蔥」，而且，根本就只是讓建商更方便而已。

請繼續往下閱讀...

卓冠廷分析，如果有耐心，請再往下看，主張無爭議案百日通過，現在就是100%同意案6個月通過，你加蔥而已；成立「都更特攻隊」介入協調，現在就有一個新北住都中心，你幫他改名也叫政見？主打危老、強制介入拆除，早就有了，新北市針對「海砂屋」或具危險性的「防災都更」提供 50% 容積獎勵，且透過強制拆除機制介入；提建照預審、容積試算，哈囉？新北市網站就有試算，建照平行預審2022就上路了。

卓冠廷指出，你知道都更最大的挑戰是什麼嗎？就是被你直接排除在外的「有爭議案件」，要花費多少時間去整合、並且不能隨意挑過地主屋主的陳情意見，那才是都更真正要費心思的地方。

卓冠廷直言，你直接站在一個「無爭議」案件上去加蔥，就只是讓建商變快而已，這種離地到不行的政見，難怪人家會覺得你選假的，然後，新北市府的政策要好好宣傳吧？我都如數家珍了，但一個新北市長候選人卻不知道？侯友宜市府加油一下好嗎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法