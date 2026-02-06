為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠桃市長人選未定 王義川稱北北基桃具重要戰略位置提名須謹慎

    2026/02/06 12:45 記者周敏鴻／桃園報導
    民進黨立法委員王義川（左3）出席「正派桃園隊聯合登記」記者會。（記者周敏鴻攝）

    民進黨立法委員王義川上午出席「正派桃園隊聯合登記」記者會時，談及民進黨桃園市長人選尚未定案一事，他強調，北北基桃首都圈具重要的戰略位置，黨主席賴清德與黨中央對於首長人選的提名，都非常謹慎，其中桃園市長人選部分，甚至還尚未正式討論過。

    王義川上午陪著同屬民進黨「正國會」派系成員，包括桃園市議員余信憲、彭俊豪、劉仁照、陳睿生與爭取提名的張贊聞，前往民進黨桃園市黨部完成議員黨內初選領表登記，他們同聲高喊「服務100分，桃園靠5人」，期許5人都能順利代表民進黨參選桃園市議員，並贏得年底選舉。

    王義川說，他相信賴清德在整體選戰考量上，除了桃園市長要贏，提名的市議員也都力求全數當選；未來賴清德與黨中央選對會確定參戰桃園市長人選時，相信每一位從政的黨員「都沒有拒絕的權力」。

    「這一次的桃園市長選舉，外界看起來總認為，桃園市長張善政滿意度非常高，似乎很難撼動。」王義川強調，只要在前桃園市長鄭文燦奠定的基礎上，再加1分，桃園市政就會很好，但過去數年，桃園市政並沒有繼續往前，他相信桃園市的選情變化非常快速，支持者也不必太緊張。

    民進黨立法委員王義川（左3）出席「正派桃園隊聯合登記」記者會。（記者周敏鴻攝）

    熱門推播