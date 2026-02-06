非總預算案！ 憲法法庭今下午宣判「健保扣費義務裁罰」釋憲

憲法法庭今天下午將宣布新判決內容，案由為違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案。（資料照，記者楊心慧攝）

國民黨、民眾黨立委2024年底聯手強勢三讀通過憲訴法修正案，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭去年12月19日「114年憲判字第1號判決」，宣判憲訴法修正案違憲失效，讓憲法法庭得以復活。憲法法庭今中午公布下午3時將開「115年憲判字第2號判決－違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」，新判決並非外界關注的「中央政府總預算案」釋憲案。

本案聲請人為全晟土木包工業陳冠均，主張健保法要求雇主、給付者代扣、代墊、代繳工人的補充保費，甚至沒繳還要被罰到3倍，根本是把本來不該由給付者負擔的錢與風險，強行加在其身上，嚴重侵害財產權，並違反比例原則與憲法保障的基本權利，認為規定應被宣告違憲。

請繼續往下閱讀...

憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，憲法法庭逾1年未做出判決，但憲法法庭去年12月19日宣判「114年憲判字第1號判決」，指憲訴法修正案違憲失效，代表憲法法庭可繼續開庭審理案件。

憲法法庭今年1月2日再評議做出今年第一件「115年憲判字第1號」判決，認為羈押被告的救濟權益應予維護，依此將屏東地院駁回被告辯護人代為準抗告的裁定廢棄，發回屏東地院重新審理。

憲法法庭公告，2月6日將「確認文本評議」，代表今天將會有新判決出爐；憲法法庭今中午公布下午3時將開「115年憲判字第2號判決－違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」，將由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞說明判決內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法