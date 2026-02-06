為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    批李貞秀進立院開惡例！黃光芹重砲開轟民眾黨護航邏輯錯誤

    2026/02/06 12:40 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人黃光芹。（翻攝自黃光芹臉書）

    資深媒體人黃光芹。（翻攝自黃光芹臉書）

    民眾黨中配不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，曾與李貞秀槓上的資深媒體人黃光芹，今日再度發文指出民眾黨及其他李貞秀護航者的「邏輯錯誤」。她嚴厲批評，過去統促黨，至今新黨、國民黨，都不曾提名中國人當立委，民眾黨首開先例，而李貞秀還堂而皇之進到立法院，民眾黨卻還指控他人歧視、搞文革，「小心！別把信用卡刷爆了！」

    黃光芹今日在臉書發文點出幾個邏輯錯誤，她說，李貞秀依《國籍法》聲稱曾前往中國放棄中國籍而不可得，民眾黨卻拿《兩岸人民關係條例》護航，形同拿不同的車票、搭不同的列車，也猶如活在不同的兩個平行時空。李若真的前往中國申辦放棄國籍，則是在真實世界奔波，民眾黨全黨護一人，則是在秋海棠葉上跑馬。

    黃光芹表示，李貞秀依《國籍法》本有1年內舉證的空窗期，她卻為證就職前即有申辦動作，而坦承無法放棄中國籍，坐實她有雙重國籍，理應依法遭到解職。她也質疑，李貞秀為在中國出生、長大，至今仍持有中國籍的中國人，在民眾黨高層俱在的記者會上表示，中華民國國民也是中國人，民眾黨默不作聲，是否代表接受？照此邏輯，中國解放軍和中華民國國軍，也都是中國軍？

    黃光芹批，有些歪樓詭辯的說法，稱賣台不一定持有中國籍，以及憑自由心證判定只要在台灣生活久了的中國籍人士，就可以當立委，則是視法律於無物，10年、20年、30年限隨人說。過去統促黨，至今新黨、國民黨，都不曾提名中國人當立委，民眾黨首開先例，而李貞秀還堂而皇之進到立法院，民眾黨卻還指控他人歧視、搞文革。「小心!別把信用卡刷爆了！」

    最後，黃光芹表示，大家在談事，凡那些鬼扯什麼私人恩怨、把程序「虛偽不實」竄改為指控他人「虛偽」的媒體，都是不肖媒體。

