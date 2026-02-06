電影《世紀血案》惹議 吳欣岱怒轟：世紀迫害

時代懸疑片《世紀血案》殺青，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（資料照）

「林宅血案」被翻拍成電影《世紀血案》，孰料有媒體報導傳出，改編翻拍前竟未取得前立委林義雄及家屬同意。前民進黨立委劉進興也發長文說明林宅血案來龍去脈與對《世紀血案》感到憂心之處。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱嘆說，「世紀血案，其實是世紀迫害」。

吳欣岱4日於臉書轉發劉進興PO文「林宅血案已被證明是國家暴力」，內容直指有人把1980年的林宅血案拍成電影，片名叫《世紀血案》，據說已經殺青。關於此片，有2點令人擔心，其一，導演徐琨華的祖父就是當年情治機關警備總部的發言人。其二，該片聲稱「無意識形態」。

吳欣岱發文怒斥，「世紀血案，其實是世紀迫害。在迫害存在的時候，說自己沒有意識形態，等同於在說善與惡是一樣的、對與錯沒有差別。」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「永久保密是因為會傷到某黨」、「好可怕喔，國民黨殺人妻殺人女（6歲雙胞胎），這是何等殘忍？」

無意識形態？ 《世紀血案》導演背景遭質疑「詮釋國家暴力合適嗎」

