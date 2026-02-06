《甘露水》7千萬補助遭抹黑 姚文智前幕僚揭藍營預算鬥爭內幕

電影《甘露水》。（圖擷取自林靖堂臉書）

經營臉書粉專「聲量看政治」、前立委助理林靖堂今日發文表示，他的前老闆、姚文智的「湠臺灣電影公司」，企劃案《甘露水》因獲得文化部7000萬補助被國民黨抓出來抹黑。然而，對比當年國民黨上億元的夢想家，姚文智要做的事是讓台灣的過去歷史被正面看見，他直言「這兩天又有世紀血案的爭議，無非就是在搶台灣的文化詮釋權」。

「從文化部與公視預算，到湠台灣的文化羞辱 國民黨用預算當文化思想檢查鬥爭工具」林靖堂今日於臉書發文指出，自2025年初國民黨在立法院針對公視與文化部預算一路羞辱，對台灣的文化人冷嘲熱諷，質疑文化資源浪費，再到最近全面鎖定我前老闆姚文智的湠台灣電影公司取得《甘露水》電影7000萬補助，抹黑成所謂「綠營提款機」。

這一連串對台灣文化人、電影人的動作，是赤裸裸地想要收編、封口，甚至重演戒嚴時期的文化審查。

國民黨最近把《甘露水》獲得的7000萬輔導金描述成「綠營安家費」，全然無視補助申請與審查的專業門檻，也忽略了台灣的影視產業現實與文化責任。

這筆錢，是來自文化部「國際旗艦」的高標準審查，對湠台灣找來專業導演林君陽其實力的肯定。事實上，這筆7000萬的補助，只佔了電影整體1.8億總預算的一部分，剩下的1.1億還得要靠團隊自籌，每一分都必須專款專用，並接受政府嚴格查核。

林靖堂質疑，「到底誰才是提款機？馬政府時代砸2億做《夢想家》兩晚就結束，難道比一部能留下台灣記憶、累積文化資本的國片更值得嗎？況且國民黨政府時期就建立並沿用至今的文化輔導金制度，本質是對台灣文化產業的投資，也應是對台灣歷史的責任，怎麼能隨意被消費成政治紅包？」

「為什麼要拍《甘露水》？這是台灣人的自我認同」，林靖堂表示自己去年曾短暫回到姚文智的團隊，參與了姚文智台灣文藝三部曲的計畫之一。他是姚文智過去的幕僚，但這一篇，不止是為姚文智說話，也是為台灣的文化工作者說話。

林靖堂坦言，他必須要說，國民黨說這部片或者台灣電影人拍片「歌功頌德民進黨」，其實就是不想讓人了解台灣歷史，也不懂黃土水的時代意義。

從《甘露水》這部片來看，黃土水是台灣現代藝術的先行者之一，他用美學讓台灣人抬頭挺胸。他的《甘露水》雕像經歷塵封與重見天日，就是台灣人認同重生的縮影。而姚文智成立「湠台灣」公司，有意推動影視作品來還原被威權壓抑的百年故事，是想用餘生來完成歷史使命。這樣的文化認同努力，被罵成「討飯」，其實是對所有文化工作者與台灣人主體意識的侮辱。

「從羞辱到獵巫：砍預算、刪補助、獵殺文化人的脈絡」。去年初，國民黨在國會針對公視與文化部進行羞辱式質詢，刻意炒作「浪費」與「偏頗」議題，讓原本屬於全民的文化政策變成黨派攻防的祭品。接著對兒少節目、原創戲劇預算動輒刪減，甚至砍掉公視23億元，只因不滿特定新聞或戲劇內容。

這波風潮延伸至今，轉而對湠台灣和《甘露水》的點名抹黑，本質上是一條「從預算羞辱到政治獵巫」的路線。

國民黨用政黨的權力劍指創作者，就是要讓文化只剩「國民黨版本」，誰不合意就抹黑，這其實是現代版的戒嚴文化審查。台灣本來該以多元、開放自豪，怎麼可以走回用權力定義誰能說故事的時代？

台灣的故事我們自己「湠」！林靖堂直言，必須要說，台灣的文化預算與資源，不是誰的提款機，更不是威權政黨思想審查的戰場。這些年，台灣影視人非常用心地灌溉了台灣多部有影響力的影視作品，才讓台灣愈來愈被國際看見，如今卻要再被國民黨鬥爭撕裂？

事實上，砍預算、抹黑補助，受傷的，只會是台灣人的認同與記憶，以及身為台灣人的尊嚴與價值。一如我們都知道的，國民黨他們要的，是要讓台灣的歷史只剩「國共詮釋的單一版本」，所以，把台灣文化的創作自由操作成政黨的鬥爭工具。

林靖堂最後說，然而，這塊土地的故事、這塊土地的文化主體，輪不到國民黨來下指導棋。台灣人應有資格自己決定怎麼湠自己的故事，也應拒絕文化獵巫與思想審查，不是國民黨與共產黨可以這樣不斷侵奪的。

