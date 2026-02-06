為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中配立委李貞秀國籍爭議 黃國昌稱政府試圖實質空洞化中配參政權

    2026/02/06 12:11 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議案，民眾黨主席黃國昌批評民進黨政府試圖實質空洞化中配參政權，不是政府該有的態度。（記者黃政嘉攝）

    面對民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議，陸委會將用最嚴格條件處理，內政部未來也不會提供機密以上資料給李貞秀，民眾黨主席黃國昌今天受訪回應，他質疑總統賴清德執政跟前總統蔡英文執政，針對兩岸人民關係條例以及國籍法的解釋，有截然不同的解釋，台灣怎樣稱得上是真正的法治國家？他要民進黨政府「認真做點正事」，他批評，試圖實質空洞化中配參政權，不是負責任的政府該有的態度。

    黃國昌今天在他參選新北市長的政見發表會後接受媒體聯訪，針對民進黨政府近日對中配立委李貞秀議題的表態。他表示，台灣的民主法治經過這20、30年的發展，期許、相信台灣是個真正的法治國家，令人遺憾的事情，針對中配參政權，賴清德政府拖曳了依法行政最重要的法治國精神，為什麼同樣都是民進黨執政，針對兩岸人民關係條例以及國籍法的解釋，賴清德跟前總統蔡英文有截然不同的解釋，現在的陸委會跟過去邱太三所主掌的陸委會也有完全不一樣的解釋，難不成，台灣現在已變成了即使是同一個民主進步黨，只要換人主政，法律的解釋就可以隨時變化的境地嗎？若是這樣，台灣要怎樣稱得上是真正的法治國家？

    他奉勸民進黨政府，與其一天到晚透過媒體放話、進行無端的政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事情，認真做一點正事，透過自己的政治目的恣意的解釋法規，甚至出現跟過去一樣的民進黨政府完全不一樣的解釋，試圖要實質的空洞化陸配的參政權，這不是一個負責任的政府應該有的態度。

    黃國昌另指出，國會改革法案真正有「牙齒」的部分，全被民進黨政府所控制的大法官宣告違憲，過去民眾黨黨團所面臨的狀況，不要說密件，即使是普通件，也常常要不到東西。

    他說，過去當立委時，曾在內政委員會質詢過內政部長劉世芳，她對於問題，要不然不回答，要不然就問A答B，或假裝沒聽到問題，拿著幕僚給她的稿一直念。目前民進黨政府在面對國會的態度，如果連國會三讀通過的法律，不高興就不公布，不斷踐踏台灣的民主法治，這才是現在目前真正面臨最大的危機。

