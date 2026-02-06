為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨台中議員登記 陳俞融有張溫鷹專屬陪同、林靜儀前主任陳信秀新人參政

    2026/02/06 12:03 記者蘇孟娟／台中報導
    陳俞融（中）在前台中市長張溫鷹（左2）專屬陪同下完成登記。（圖：陳俞融提供）

    陳俞融（中）在前台中市長張溫鷹（左2）專屬陪同下完成登記。（圖：陳俞融提供）

    民進黨台中市議員提名初選登記第3天，北區陳俞融今在母親、前台中市長張溫鷹「專屬」陪同下，完成黨內初選登記，陳俞融強調，這任期她堅持提案要求台中市長盧秀燕普發現金，連任後也會持續要求市府還稅於民；前立委林靜儀辦公室主任陳信秀也以新人之姿登記參選，以北屯區「最年輕實力派」定位，爭取成為民進黨在北屯的第3席議員。

    陳俞融這屆以新人之姿在競爭激烈的北區順利出線，今日在張溫鷹、民進黨台中市黨部主委許木桂、前市議員范淞育陪同下，完成登記。

    陳俞融強調，政見不是口號，而是必須被落實的承諾，當年參選時在選舉公報中承諾推動「營養午餐免費」，上任後持續監督，今年終促成政策落實；另北區社會住宅長期閒置、宛如廢墟，在她多次要求與追蹤下，終於正式動工，讓公共資源回到市民手中。

    陳俞融說，自就任議員以來，始終秉持「一天當三天用」的態度面對每一項工作，累積完成上千件選民服務與數百場會勘，未來她會持續為民眾發聲，這屆任期她堅持提案要求台中市府普發現金，未來連任後也會持續要求市府還稅於民。

    曾任交通部長陳世凱助理、立法委員林靜儀服務處主任、行政院國發會及觀光署首長室專委等的陳信秀，今日在前議員蔡雅玲父女陪同下，也完成參選登記，29歲的陳信秀是目前藍綠白表態參選眾多人士中，年紀最輕，主打「最年輕世代」形象。

    陳信秀說，北屯人口十年增逾4.6萬，總人口已突破31萬，為台中成長最快的行政區，正處「轉大人」的黃金期，交通擁擠、公共設施不足都是北屯此時面臨的問題，人口紅利帶來的挑戰，需要有經驗的即戰力來解決，未來將以「最年輕實力派」定位，爭取成為民進黨在北屯的第3席議員。

    陳信秀（左2）以「最年輕實力派」定位，力拚民進黨北屯第3席議員。（圖：陳信秀提供）

    陳信秀（左2）以「最年輕實力派」定位，力拚民進黨北屯第3席議員。（圖：陳信秀提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播