民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議 管碧玲67字開酸

中國籍配偶出身的李貞秀日前遞補當選民眾黨不分區立委，但她未依「國籍法」規定放棄中華人民共和國國籍，引發嚴重爭議且延燒多日；由於涉及國家安全，海委會主委管碧玲終於忍不住在臉書粉專發出67字的短文開酸。

管碧玲說：「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，事實上，昨日，海巡一夜未眠！真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？！」

雖然只有短短67個字，卻吸引數千粉絲按讚、數百則留言及分享，網友反應十分熱烈；網友留言強調「她敢質詢這個問題，當然就是先洗臉她一頓了」，質疑李貞秀「她，已經嫁來台灣很久了！為何要這樣對待自己的同胞？」並建議管碧玲「她質詢不需回答！她是敵國的外國人」。

海巡署補充表示，海巡署東南沙分署今（6）日凌晨3點28分偵獲中國海警船「3501」及「3107」等2艘，位於東沙島限制水域外，海巡署立即調派「宜蘭艦」與「花蓮艦」預置部署，同日凌晨4點3分，2艘海警船航入東沙島限制水域，海巡「宜蘭艦」與「花蓮艦」立即採取一對一近迫對應、強勢驅離，目前持續對應中。

據了解，這是中國海警船今年第二次侵入東沙島海域；今年第一次是1月14日清晨5點14分，中國海警船「3501」在台灣東沙島限制水域外，海巡署依其航向研判可能航入限制水域，調派「雲林艦」及「高雄艦」，以二對一的方式，全程監控強勢驅離。1月15日晚間，中國海警船「3501」駛離台灣限制水域。

