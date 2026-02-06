為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議 管碧玲67字開酸

    2026/02/06 11:54 記者洪定宏／高雄報導
    中國籍配偶出身的李貞秀日前遞補當選民眾黨不分區立委，事涉國家安全，海委會主委管碧玲終於忍不住在臉書粉專發出67字的短文開酸。（資料照）

    中國籍配偶出身的李貞秀日前遞補當選民眾黨不分區立委，事涉國家安全，海委會主委管碧玲終於忍不住在臉書粉專發出67字的短文開酸。（資料照）

    中國籍配偶出身的李貞秀日前遞補當選民眾黨不分區立委，但她未依「國籍法」規定放棄中華人民共和國國籍，引發嚴重爭議且延燒多日；由於涉及國家安全，海委會主委管碧玲終於忍不住在臉書粉專發出67字的短文開酸。

    管碧玲說：「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，事實上，昨日，海巡一夜未眠！真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？！」

    雖然只有短短67個字，卻吸引數千粉絲按讚、數百則留言及分享，網友反應十分熱烈；網友留言強調「她敢質詢這個問題，當然就是先洗臉她一頓了」，質疑李貞秀「她，已經嫁來台灣很久了！為何要這樣對待自己的同胞？」並建議管碧玲「她質詢不需回答！她是敵國的外國人」。

    海巡署補充表示，海巡署東南沙分署今（6）日凌晨3點28分偵獲中國海警船「3501」及「3107」等2艘，位於東沙島限制水域外，海巡署立即調派「宜蘭艦」與「花蓮艦」預置部署，同日凌晨4點3分，2艘海警船航入東沙島限制水域，海巡「宜蘭艦」與「花蓮艦」立即採取一對一近迫對應、強勢驅離，目前持續對應中。

    據了解，這是中國海警船今年第二次侵入東沙島海域；今年第一次是1月14日清晨5點14分，中國海警船「3501」在台灣東沙島限制水域外，海巡署依其航向研判可能航入限制水域，調派「雲林艦」及「高雄艦」，以二對一的方式，全程監控強勢驅離。1月15日晚間，中國海警船「3501」駛離台灣限制水域。

    管碧玲67字開酸李貞秀，網友反應熱烈。（取自管碧玲臉書粉專）

    管碧玲67字開酸李貞秀，網友反應熱烈。（取自管碧玲臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播