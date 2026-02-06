剛從中國回來就開轟AIT！蕭旭岑：谷立言只比科長大一點

中國國民黨副主席蕭旭岑本月2日至4日率團前往中國參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（國民黨提供）

中國國民黨副主席蕭旭岑本月2日至4日率團前往中國參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。針對外傳立法院外交國防委員會的國民黨立委遭受美方施壓，蕭旭岑今（6）日批評此為「美國政客對台灣內政說三道四」。另外，對美國在台協會（AIT）處長谷立言近來言論，他更批「谷立言只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。他還說，自己在中國見到的宋濤、王滬寧是「部長級」和「正國級」，在台灣卻被比司長小的官員整天提出要求，很奇怪。

1.25兆國防特別預算持續遭藍白聯手封殺，谷立言近日在各公開場合以及受訪時言論，不斷提及通過該預算的重要性，外界解讀是在對藍白喊話。他的言論也引起中國注意，中共官媒《環球時報》日前就報導指出「AIT頻繁施壓島內引發不滿」，民眾黨主席黃國昌近日受訪時，則直接批評AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深」。

蕭旭岑今日在廣播節目「千秋萬事」節目中受訪時表示，民進黨找一些想要有一些油水的「遠方親戚」（美國政客）來這邊恐嚇叫囂，但這些人不能代表「家長」（美國總統川普），川普昨天還與中國國家主席習近平在通話，他並質疑賴政府擬編列1.25兆特別預算「很明顯是corruption（貪腐）！」他也批：「美國政客對我們台灣的內政說三道四，我覺得此風不可長。」

除了AIT，美國跨黨派參議員近日罕見點名台灣在野黨惡意阻擋國防預算。對此，蕭旭岑提到，別說民眾，一般黨內同志，也不見得知道放話罵在野黨的那些美國參議員是何方神聖，「對不起，他們只是議員而已！」

他接著提到，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。而他訪問中國，國台辦主任宋濤是「部長級」，中共政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被比司長小的官員整天要求東要求西，「這不是很奇怪嗎？」

