為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    湧言會五人聯合登記參選北市議員 金曲歌王楊烈陪同

    2026/02/06 11:26 記者甘孟霖／台北報導
    今天湧言會五位北市議員參選人登記。左起林延鳳、劉品妡、郭凡、楊烈、康家瑋、顏若芳。（記者甘孟霖攝）

    今天湧言會五位北市議員參選人登記。左起林延鳳、劉品妡、郭凡、楊烈、康家瑋、顏若芳。（記者甘孟霖攝）

    民進黨台北市黨部開放登記參選市議員，今（6日）金曲歌王楊烈陪同湧言會兩位現任議員顏若芳（中山大同）、林延鳳（士林北投），以及三位新人康家瑋（中正萬華）、劉品妡（大安文山）、郭凡（松山信義）登記。

    楊烈說，顏若芳、林延鳳過去非常認真努力，好成績有目共睹，今天更要介紹三位新人給大眾認識，目前國家面對的狀況，需要優秀人才出來擔當，相信他們來地方服務，能讓地方更興旺、國度更強盛。

    林延鳳說，過去擔任十多年幕僚，投入政治工作20年，這次拚連任會成為更好的自己，過去三年多不管在問政、服務都很努力，而拚連任要拿出政績說服選民，希望初選能順利過關、大選連任。

    顏若芳說，這次是她第三度初選，大家都認為現任很穩，很多人還以為不用初選，這也讓她倍感壓力，希望過去給她支持的市民，能夠再次給予機會，讓她繼續在議會為大家服務，讓台北邁向前方。媒體也問她同黨議員陳怡君涉貪被停權，如脫黨是否影響？顏若芳直言，過去在該區綠營或泛綠要是提五席，對民進黨候選人一定有影響，從過去經歷看一定有人落選，希望支持者支持民進黨提名人選，讓民進黨全壘打。

    劉品妡說，過去她曾擔任議會、國會幕僚，在這次選舉當中也提出包含文化等面向的政策，懇請民眾給予機會，讓新女力前進議會。

    康家瑋說，他是在地小孩，不是為選舉才空降，目前是台北市全民運動推廣協會理事長，也因應賴總統希望推動全民運動、健康的願景，過去也在各國有過工作經驗，現在已在中正萬華深耕兩千多天，希望有機會讓在地囡仔服務故鄉。

    郭凡說，松山信義是他的家鄉，他過去有澳洲五年留學經歷，也擔任過政治幕僚，他的優勢在於年輕沒包袱，堅持乾淨選舉，絕不用黑函、造謠的奧步，希望影響Z世代選民。

    左起林延鳳、顏若芳、劉品妡、楊烈、郭凡、康家瑋。（記者甘孟霖攝）

    左起林延鳳、顏若芳、劉品妡、楊烈、郭凡、康家瑋。（記者甘孟霖攝）

    今天湧言會五位北市議員參選人登記。左起林延鳳、劉品妡、郭凡、楊烈、康家瑋、顏若芳。（記者甘孟霖攝）

    今天湧言會五位北市議員參選人登記。左起林延鳳、劉品妡、郭凡、楊烈、康家瑋、顏若芳。（記者甘孟霖攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播