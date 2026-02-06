湧言會五人聯合登記參選北市議員 金曲歌王楊烈陪同

今天湧言會五位北市議員參選人登記。左起林延鳳、劉品妡、郭凡、楊烈、康家瑋、顏若芳。（記者甘孟霖攝）

民進黨台北市黨部開放登記參選市議員，今（6日）金曲歌王楊烈陪同湧言會兩位現任議員顏若芳（中山大同）、林延鳳（士林北投），以及三位新人康家瑋（中正萬華）、劉品妡（大安文山）、郭凡（松山信義）登記。

楊烈說，顏若芳、林延鳳過去非常認真努力，好成績有目共睹，今天更要介紹三位新人給大眾認識，目前國家面對的狀況，需要優秀人才出來擔當，相信他們來地方服務，能讓地方更興旺、國度更強盛。

請繼續往下閱讀...

林延鳳說，過去擔任十多年幕僚，投入政治工作20年，這次拚連任會成為更好的自己，過去三年多不管在問政、服務都很努力，而拚連任要拿出政績說服選民，希望初選能順利過關、大選連任。

顏若芳說，這次是她第三度初選，大家都認為現任很穩，很多人還以為不用初選，這也讓她倍感壓力，希望過去給她支持的市民，能夠再次給予機會，讓她繼續在議會為大家服務，讓台北邁向前方。媒體也問她同黨議員陳怡君涉貪被停權，如脫黨是否影響？顏若芳直言，過去在該區綠營或泛綠要是提五席，對民進黨候選人一定有影響，從過去經歷看一定有人落選，希望支持者支持民進黨提名人選，讓民進黨全壘打。

劉品妡說，過去她曾擔任議會、國會幕僚，在這次選舉當中也提出包含文化等面向的政策，懇請民眾給予機會，讓新女力前進議會。

康家瑋說，他是在地小孩，不是為選舉才空降，目前是台北市全民運動推廣協會理事長，也因應賴總統希望推動全民運動、健康的願景，過去也在各國有過工作經驗，現在已在中正萬華深耕兩千多天，希望有機會讓在地囡仔服務故鄉。

郭凡說，松山信義是他的家鄉，他過去有澳洲五年留學經歷，也擔任過政治幕僚，他的優勢在於年輕沒包袱，堅持乾淨選舉，絕不用黑函、造謠的奧步，希望影響Z世代選民。

左起林延鳳、顏若芳、劉品妡、楊烈、郭凡、康家瑋。（記者甘孟霖攝）

今天湧言會五位北市議員參選人登記。左起林延鳳、劉品妡、郭凡、楊烈、康家瑋、顏若芳。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法