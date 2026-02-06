為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苦苓示警綠營小心丟掉高雄 賴瑞隆：確實需小心謹慎

    2026/02/06 11:18 記者王榮祥／高雄報導
    苦苓示警綠營小心丟掉高雄，賴瑞隆認同其說法，強調會小心謹慎。（記者王榮祥攝）

    住在高雄的作家苦苓認為民進黨高雄市長參選人賴瑞隆形象相當模糊、對手卻不弱，示意民進黨小心丟掉高雄，賴瑞隆今表示，確實需小心謹慎。

    苦苓發文指出，自己不少朋友都不認識賴，但對手柯志恩實力不弱，競爭條件一點也不輸賴，他提醒民進黨要小心丟掉高雄，「2018年陳其邁是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，你千萬要引以為戒呀」。

    賴瑞隆今指出，這些都是確實須謹慎小心的，特別是2018時曾發生了韓國瑜現象，高雄人被騙了之後、還花了1年多的時間才用93萬9千多票解決，這樣的歷史記憶、高雄人都深切記在心裡，所以今年選舉絕對不能夠大意。

    他進一步提到，不管是從藍軍、紅軍甚至於網軍，目前都全在對高雄進行各項攻擊，會團結所有力量、大家全力以赴，一定要守住高雄。

    賴瑞隆說，初選過後、陸續跟參與初選的立委聯繫，也與市長陳其邁數度見面討論，很感謝大家相挺，希望能延續陳其邁的市政成績，並讓整個團隊的戰力發揮到最大。

    他強調，今年的選戰絕對不是一場輕鬆而簡單的選戰，會謹慎小心、全力以赴守住高雄，守護台灣。

