李貞秀放棄中國籍文件無法驗證 張育萌：恐連宣誓就職都違法

遞補上任的民眾黨立委李貞秀因中國籍問題惹出爭議，至今仍未解決。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，「參選」和「就職」一直是兩件完全不同的事，目前《兩岸人民關係條例》管的是「能不能參選」，《國籍法》管的是「能不能就職」。而李貞秀目前秀出的文件，上面都沒有任何章戳，內政部無法確認「已經申請放棄中國國籍」的說法是真是假。但如果連「申請」這一步都提不出證明，最嚴重的情況，就是從李貞秀宣誓就職那一刻起，整個程序都違法。只是內政部無法解職李貞秀，若立法院繼續裝睡，等於是公然挑戰法治底線。

張育萌在臉書發文指出，黃國昌和民眾黨，故意把問題越搞越複雜，他強調「參選」和「就職」一直是兩件完全不同的事，並指內政部不能解職立委，這正是法治國的權力分立，因為只有立法院可以「解職」立委。不同民選的職位，如果有違法，依法「解職」的機關本來就不同——六都議員是行政院、縣市議員是內政部，村里長是鄉鎮市公所。

張育萌表示，因此，內政部現在就算認定李貞秀還沒完成「放棄雙重國籍」的申請程序，也要守住法治底線。內政部能做的，不是「解職李貞秀」，而是把條文發函給立法院。到目前為止，內政部已經兩次發文給立法院秘書長。如果立法院繼續裝睡，等於是公然挑戰法治底線。

張育萌說明，目前內政部沒有收到李貞秀申請放棄中國國籍的影本，所以理論上，李貞秀並沒有完成放棄雙重國籍。根據《兩岸人民關係條例》規定，中配入籍10年，可以有「參選資格」。但一旦「參選後當選」，就會進入另一個法律階段：就職。

張育萌直言，《國籍法》的要求非常清楚：公職人員必須「唯一效忠中華民國」，沒有例外。所謂「特別法優於普通法」，只適用在「規範同一件事」。現在《兩岸人民關係條例》管的是「能不能參選」。《國籍法》管的是「能不能就職」。兩部法律規範的，完全是兩件不同階段、不同事項。所以是「都適用」，沒有誰優於誰。

張育萌強調，如果有雙重國籍，法律要求的是——就職前，就必須完成放棄國籍的「申請行為」。只是，考量各國行政程序需要時間，法律才給一年期限，讓你補交「完成放棄的證明」。但前提是：你必須先證明自己真的已經申請了。講白話文，李貞秀不是填好文件就好。而是在宣誓就職前，就要完成可以被驗證的申請程序。

張育萌指出，要怎麼證明呢？劉世芳明確舉例——寄信會有郵戳、掛號會有回執。如果本人到現場，但對方不收，也應該有蓋章的戳印證明。但李貞秀目前秀出的文件，上面都沒有任何章戳。所以，內政部沒辦法確認，她主張「已經申請放棄中國國籍」，到底是真是假。

張育萌質疑，如果連「申請」這一步都提不出證明，後果就是最嚴重的情況，從宣誓就職那一刻起，整個程序都違法。

張育萌在文末強調，如果宣誓就職本身就違法，那代表法律上，李貞秀並不具有立委身分。只是內政部無法解職李貞秀，才會形成一個很混亂而矛盾的現實狀態。不過對此內政部也已經表態：在雙重國籍爭議釐清之前，不會提供任何「密件以上」的資料。

