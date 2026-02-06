張雅屏：國民黨就軍演壓力表達台灣人感受 獲中國高層善意回應

國民黨大陸事務部主任張雅屏。（資料照）

日前赴北京參加國共智庫論壇的國民黨大陸事務部主任張雅屏，今日上午在其臉書粉絲專頁發文指出，國民黨副主席蕭旭岑與中國全國政協主席王滬寧會見時明確還原原汁原味的「九二共識」、「一中各表」精神，既然各自口頭表述，表示有擱置爭議，求同存異的空間，國民黨還表達台灣人不希望衝突，希望和平解決爭端，獲得王滬寧的正面回應，回應中國大陸以和平為首要目標。

張雅屏強調，這是針對中國大陸軍演的壓力，國民黨首次明確向中國大陸最高層表達台灣人的感受，並獲得善意與正面回應，展現國民黨的路線才是真正能推動兩岸和平的路徑。

不過，張雅屏也說，台灣能否維護兩岸和平，與執政黨與領導人的治理能力息息相關，民進黨拋開過往國民黨執政時期與中國大陸當局達成的「九二共識」，刻意將「九二共識」說成沒有共識，用「前提」與「基礎」之間微妙的不同做文章，所謂「基礎」就是雙方接受的內容，而「前提」僅為單方面要求。

張雅屏認為，「九二共識」絕對是兩岸和平對話的「基礎」，絕非「前提」，民進黨拋開「基礎」不用，刻意提出兩岸尚存歧異的內容作為互動「前提」，這絕非為了和平，而是刻意製造衝突，並透過衝突製造戰爭危機感，借此獲取選票，「民進黨這種口說和平，卻毫無治理能力的政權，我們皆有責任揭發並取代。」

