李貞秀國籍風暴延燒 顏擇雅示警：藍白若操作歧視言論恐讓民進黨吃虧

賴清德。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒。對此，作家顏擇雅表示，中國人民解放軍第2號人物張又俠落馬事件「已證明習近平不信任任何人。我們何不多想想，要如何運用這種不信任來防止中共滲透呢？」

顏擇雅今日於臉書發文提及，賴清德上台後，有一項政策明顯與蔡英文時期不同，就是明確將「大陸地區」定義為「外國」。這是陳水扁時期也沒有的。李貞秀的爭議基本上是因此而起。

許多人認定中華人民共和國本來就是外國。情感上我認為他們是對的。台灣人去中國，再怎麼被「歡迎回到祖國」，也難免會有身在外國的感受。用語不同，例如：西紅柿、土豆啦，還有一大堆「把反腐鬥爭進行到底」之類的政治口號，法律不同，感到神聖的東西不同（台灣人對延安不會有「革命聖地」的感受），中國人熱血沸騰的「兩彈一星」啦長津湖戰役那些，台灣人也都沒感覺。

但事實是，目前《中華民國憲法》就是沒當「大陸地區」是外國。30年來在此憲法架構之下，整個法律設計就是如此。所以我擔憂李貞秀的爭議拖下去，變成司法訴訟，賴政府可能吃虧。

那政治上呢？民主就是票多的贏。兩岸合法通婚已長達30幾年。許多中配已融入台灣社會，不少台灣人就算身邊沒中配，也有同學或同事的媽媽或配偶是中配，知道她或他們對家庭的付出。「中配參政權」爭議是很難跟「中配有沒受到歧視」這問題切割的。這時藍白陣營只要故意去放大網路難免冒出的歧視言論，民進黨就一定吃虧。

顏擇雅坦言，「我不是認為賴政府做法一定要跟小英、阿扁一樣。但政治是可能的藝術。關於兩岸，防止滲透很重要，但別予人口實也很重要，我指的是『民進黨跟14億人為敵』這種口實。」

顏擇雅反問，「張又俠事件已證明習近平不信任任何人。我們何不多想想，要如何運用這種不信任，來防止中共滲透呢？」

顏擇雅最後說，中配既然無法放棄中華人民共和國國籍，她比較贊成的做法是要求中配在台灣登記參選前，就必須公開宣示拋棄自己對中華人民共和國的所有公民義務，從此只效忠中華民國在台灣。這樣當然還是會有中配參政，但至少會杜絕那種不想被中共不信任的中配參政。畢竟，一旦被中共不信任，下場可以是很慘的。

李貞秀。（資料照）

