魏哲家拜會高市早苗 詹凌瑀：證實台灣是日本經濟安全戰略最實質盟友

台積電表示，魏哲家手上拿的書是高市早苗著作，書名是強《美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」》。（路透）

台積電董事長暨總裁魏哲家5日赴日拜會日本首相高市早苗，引發外界關注。對此，媒體人詹凌瑀表示，從國際政治角力來看，這是一場極為精準的「晶片外交」。魏哲家此行特意帶著高市早苗的著作隨行，展現了極為細膩的政治手腕，也呼應了財信傳媒董事長謝金河所形容的「神來一筆」。

詹凌瑀在臉書PO文表示，日本眾議院大選投票在即，台積電董事長魏哲家選在關鍵時刻造訪首相官邸，宣布熊本二廠將導入最先進的3奈米製程。這不僅是商業佈局的升級，更是在地緣政治棋局上，為選情緊繃的高市早苗注入一劑強心針。

詹凌瑀指出，從國際政治角力來看，這是一場極為精準的「晶片外交」。魏哲家此行特意帶著高市早苗的著作隨行，展現了極為細膩的政治手腕，也呼應了財信傳媒董事長謝金河所形容的「神來一筆」。

詹凌瑀直言，面對外界對於高市提前解散國會的政治豪賭，以及國內輿論的逆風，台積電用具體的投資承諾，直接驗證了高市早苗「不挑戰的國家沒有未來」的競選主軸，這場會面傳遞出清晰訊號，台灣不僅是日本供應鏈的關鍵夥伴，更是日本在經濟安全戰略上最實質的盟友。這張3奈米支票，或許比任何傳統的政治站台都來得更有份量。

