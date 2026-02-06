為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    魏哲家拜會高市早苗 詹凌瑀：證實台灣是日本經濟安全戰略最實質盟友

    2026/02/06 11:06 即時新聞／綜合報導
    台積電表示，魏哲家手上拿的書是高市早苗著作，書名是強《美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」》。（路透）

    台積電表示，魏哲家手上拿的書是高市早苗著作，書名是強《美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」》。（路透）

    台積電董事長暨總裁魏哲家5日赴日拜會日本首相高市早苗，引發外界關注。對此，媒體人詹凌瑀表示，從國際政治角力來看，這是一場極為精準的「晶片外交」。魏哲家此行特意帶著高市早苗的著作隨行，展現了極為細膩的政治手腕，也呼應了財信傳媒董事長謝金河所形容的「神來一筆」。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，日本眾議院大選投票在即，台積電董事長魏哲家選在關鍵時刻造訪首相官邸，宣布熊本二廠將導入最先進的3奈米製程。這不僅是商業佈局的升級，更是在地緣政治棋局上，為選情緊繃的高市早苗注入一劑強心針。

    詹凌瑀指出，從國際政治角力來看，這是一場極為精準的「晶片外交」。魏哲家此行特意帶著高市早苗的著作隨行，展現了極為細膩的政治手腕，也呼應了財信傳媒董事長謝金河所形容的「神來一筆」。

    詹凌瑀直言，面對外界對於高市提前解散國會的政治豪賭，以及國內輿論的逆風，台積電用具體的投資承諾，直接驗證了高市早苗「不挑戰的國家沒有未來」的競選主軸，這場會面傳遞出清晰訊號，台灣不僅是日本供應鏈的關鍵夥伴，更是日本在經濟安全戰略上最實質的盟友。這張3奈米支票，或許比任何傳統的政治站台都來得更有份量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播